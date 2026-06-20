गधहाभाटा नहीं, अब सोनपुर कहलाएगा गांव, नई पहचान मिलने पर ग्रामीणों में खुशी

Sonpur News: कबीरधाम जिले के जिस गांव का नाम सुनकर लोग अक्सर चौंक जाते थे, वह अब नई पहचान के साथ जाना जाएगा. वर्षों से गधहाभाटा नाम के कारण ग्रामीणों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता था. कई बार बाहर के लोग गांव के नाम को लेकर मजाक बनाते थे, जिससे ग्रामीणों को शर्मिंदगी महसूस होती थी. लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग उठ रही थी. अब यह मांग पूरी हो गई है और गांव को नया नाम सोनपुर मिल गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है.