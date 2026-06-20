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गधहाभाटा नहीं, अब सोनपुर कहलाएगा गांव, नई पहचान मिलने पर ग्रामीणों में खुशी

Kabirdham News: कबीरधाम जिले के गधहाभाटा गांव का नाम अब आधिकारिक रूप से सोनपुर हो गया है. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों को राजपत्र की प्रति सौंपकर बधाई दी और गांव के विकास के लिए 7.50 लाख रुपये के कार्यों की घोषणा की.

Written BySatish TamboliEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 20, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:23 PM IST
गधहाभाटा नहीं, अब सोनपुर कहलाएगा गांव, नई पहचान मिलने पर ग्रामीणों में खुशी

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कबीरधाम जिले से रिपोर्टर हैं सतीश तांबोली

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