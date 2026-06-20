गधहाभाटा नहीं, अब सोनपुर कहलाएगा गांव, नई पहचान मिलने पर ग्रामीणों में खुशी

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Sonpur News: कबीरधाम जिले के जिस गांव का नाम सुनकर लोग अक्सर चौंक जाते थे, वह अब नई पहचान के साथ जाना जाएगा. वर्षों से गधहाभाटा नाम के कारण ग्रामीणों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता था. कई बार बाहर के लोग गांव के नाम को लेकर मजाक बनाते थे, जिससे ग्रामीणों को शर्मिंदगी महसूस होती थी. लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग उठ रही थी. अब यह मांग पूरी हो गई है और गांव को नया नाम सोनपुर मिल गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है.
गांव का नाम बदलने के बाद उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा स्वयं सोनपुर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी राजपत्र की प्रति सौंपकर नई पहचान के लिए शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला. ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया और नाम परिवर्तन के लिए आभार जताया. कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने गांव के विकास को गति देने के लिए विभिन्न कार्यों हेतु 7 लाख 50 हजार रुपये की घोषणा भी की.
तस्वीर बदलने का प्रयास
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केवल नाम बदलना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि गांव को विकास की नई दिशा देना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि सोनपुर अब अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगा और यहां मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. सड़क, सामुदायिक सुविधाएं और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर गांव की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में सोनपुर क्षेत्र के प्रमुख विकसित गांवों में शामिल होगा.
लोग उड़ाते हैं मजाक
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुराने नाम के कारण उन्हें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. कई लोग गांव का नाम सुनकर मजाक उड़ाते थे, जिसका असर रिश्तों और बच्चों के विवाह प्रस्तावों पर भी पड़ता था. स्थानीय ग्रामीण मुनीराम साहू ने बताया कि अब गांव का नाम सोनपुर होने से लोगों में गर्व की भावना है. ग्रामीण अब बिना किसी झिझक के अपनी पहचान बता सकेंगे और गांव की नई छवि के साथ आगे बढ़ेंगे.
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