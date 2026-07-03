जानवरों से फसल बचाने के लिए लगाया था 'झटका तार', करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत

राज्य चुनें
Chhattisgarh News-कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बीरनपुर कला में खेत में लगाए गए विद्युत झटका तार की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान गोकररण पटेल (55) और परमेश पटेल (22) के रूप में हुई है. पिता-पुत्रा अपने खेत में बुआई करने के लिए पहुंचे थे. फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए झटका तार की चपेट में परमेश आ गया. बेटे को बचाने दौड़े पिता गोकरण भी करंट की चपेट में आ गए और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
पत्नी ने देखे शव
इस घटना के कुछ समय के बाद जब गोकरण की पत्नी खाना लेकर पहुंची तो उसने पति और बेटे को अचेत अवस्था में देखा और शोर मचाया. शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना पर सहसपुर लोहारा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कानूनी कार्रवाई पूरी की और शवों को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.
ग्रामीणों में भारी आक्रोश
इस हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में बिजली विभाग और अवैध शिकार करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में फंसलों को जंगली जानवरों से बचाने के नाम पर कई रसूखदार और लापरवाह लोगों द्वारा बिना किसी अनुमति के सीधे मुख्य बिजली लाइनों से जोड़कर झटका तार बिछा दी जाती है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए.
पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी
सहसपुर लोहारा थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस गहराई से जांच कर रही है कि संबंधित खेत में करंट का किस स्त्रोत से छोड़ा गया था और यह जानलेवा फेंसिंग किसकी लापरवाही का नतीजा है. जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!