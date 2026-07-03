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जानवरों से फसल बचाने के लिए लगाया था 'झटका तार', करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत

Kabirdham News-कबीरधाम में खेत में लगाए गए झटका तार की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jul 03, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:26 PM IST
जानवरों से फसल बचाने के लिए लगाया था 'झटका तार', करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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