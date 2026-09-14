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Asia Cup Womens Junior Hockey: कबीरधाम की गीता बनीं एशिया कप चैंपियन, भारत ने चीन को हराकर लगातार तीसरी बार जीता खिताब

कबीरधाम के बोड़ला की गीता यादव ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. चीन में हुए विमेंस जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया है.

Written BySatish TamboliEdited ByPooja
Published: Sep 14, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:54 PM IST
Asia Cup Womens Junior Hockey: कबीरधाम की गीता बनीं एशिया कप चैंपियन, भारत ने चीन को हराकर लगातार तीसरी बार जीता खिताब

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कबीरधाम जिले से रिपोर्टर हैं सतीश तांबोली

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