Asia Cup Womens Junior Hockey: कबीरधाम की गीता बनीं एशिया कप चैंपियन, भारत ने चीन को हराकर लगातार तीसरी बार जीता खिताब

8 साल पहले हॉकी खेलना शुरू किया था

बोदला के वार्ड नंबर 14 में रहने वाली गीता यादव ने लगभग आठ साल पहले हॉकी खेलना शुरू किया था. उनके माता-पिता गोपी यादव और कुमारी बाई खेती-बाड़ी करते हैं. सीमित संसाधनों वाले परिवार से होने के कारण, उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी की पढ़ाई और उसके खेल में आगे बढ़ने को लेकर चिंता थी. परिवार को हॉकी की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और शुरू में वे उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजने को लेकर हिचकिचा रहे थे.