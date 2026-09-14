Asia Cup Womens Junior Hockey: कबीरधाम की गीता बनीं एशिया कप चैंपियन, भारत ने चीन को हराकर लगातार तीसरी बार जीता खिताब

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कबीरधाम के बोड़ला वार्ड नंबर-14 की बेटी गीता यादव ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. चीन में आयोजित विमेंस जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत में गीता यादव भारतीय टीम का हिस्सा रहीं और पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन की खूब चर्चा हुई. पिछले मुकाबले में उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का सम्मान भी मिला था.
फाइनल में 17वें मिनट में सानिका चंद्रकांती माने ने फील्ड गोल कर भारत को बढ़त दिलाई. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाते हुए चीन को बराबरी का मौका नहीं दिया. भारत ने 2023 और 2024 के बाद लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीता. गीता की उपलब्धि से बोड़ला सहित पूरे कबीरधाम में खुशी और गर्व का माहौल है.
8 साल पहले हॉकी खेलना शुरू किया था
बोदला के वार्ड नंबर 14 में रहने वाली गीता यादव ने लगभग आठ साल पहले हॉकी खेलना शुरू किया था. उनके माता-पिता गोपी यादव और कुमारी बाई खेती-बाड़ी करते हैं. सीमित संसाधनों वाले परिवार से होने के कारण, उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी की पढ़ाई और उसके खेल में आगे बढ़ने को लेकर चिंता थी. परिवार को हॉकी की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और शुरू में वे उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजने को लेकर हिचकिचा रहे थे.
गीता को 2022 में बिलासपुर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए चुना गया था
गीता को जुलाई 2022 में बिलासपुर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए चुना गया था. वहां बेहतरीन सुविधाओं के बीच उनके खेल में तेजी से सुधार हुआ. 2023 में उन्हें देश के शीर्ष 16 खिलाड़ियों में शामिल किया गया और 6.20 लाख की स्कॉलरशिप दी गई. राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने 88 खिलाड़ियों वाले इंडिया कैंप में जगह बनाई और बाद में भारतीय जूनियर महिला टीम में शामिल हुईं.
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