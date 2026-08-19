Add Zee Business As A Preferred Source
App

एक झटके में उजड़ गए परिवार...बाइक-स्कूटी की टक्कर में 3 की मौत, सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने भी तोड़ा दम

कबीरधाम जिले में तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई. वहीं तीसरे घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

Written BySatish TamboliEdited ByPooja
Published: Aug 19, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:50 PM IST
एक झटके में उजड़ गए परिवार...बाइक-स्कूटी की टक्कर में 3 की मौत, सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने भी तोड़ा दम

About the Author

Satish Tamboli

Satish Tamboli

कबीरधाम जिले से रिपोर्टर हैं सतीश तांबोली

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारती जाटव उच्च शिक्षा-मनीषा सोतिया पर्यटन विभाग में अपर सचिव की संभालेंगी जिम्मेदार
2
3
4
5