एक झटके में उजड़ गए परिवार...बाइक-स्कूटी की टक्कर में 3 की मौत, सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने भी तोड़ा दम

कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विचारपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. इनमें से एक की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि तीसरे घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई.