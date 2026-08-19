एक झटके में उजड़ गए परिवार...बाइक-स्कूटी की टक्कर में 3 की मौत, सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने भी तोड़ा दम

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कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विचारपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. इनमें से एक की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि तीसरे घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई.
सरकारी स्कूल में शिक्षक की मौत
जानकारी के मुताबिक कवर्धा के बिछापुर में एक स्कूटर और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई. खबरों के अनुसार, दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में थीं, जिससे एक गंभीर हादसा हुआ. श्याम चरण की मौके पर ही मौत हो गई. वे राजनांदगांव के रहने वाले थे और रणवीरपुर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करते थे.
नवापारा निवासी दो की मौत
इस हादसे में नवापारा के रहने वाले देवदास मार्कंडेय (18) और पुनीत रात्रे (19) घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए कवर्धा जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल ले जाते समय देवदास की मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान पुनीत रात्रे की भी मौत हो गई. इस हादसे से कवर्धा में शोक की लहर दौड़ गई है.
तेज रफ्तार का कहर
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर दो युवक सवार थे और उनकी रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है. हालांकि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी. सूचना मिलते ही सहसपुर लोहारा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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