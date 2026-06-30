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कवर्धा के मंदिर में चोरी, भगवान बजरंगबली के मुकुट पर चोरों ने किया हाथ साफ, इलाके में भारी आक्रोश

Kawardha News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रेवाबांध तालाब के पास नवीन बाजार इलाके में स्थित बजरंगबली मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. अज्ञात चोरों ने भगवान बजरंगबली की मूर्ति से मुकुट चुरा लिया और मौके से फरार हो गए. इस घटना की खबर से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 30, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:31 AM IST
कवर्धा के मंदिर में चोरी, भगवान बजरंगबली के मुकुट पर चोरों ने किया हाथ साफ, इलाके में भारी आक्रोश

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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