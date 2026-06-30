कवर्धा के मंदिर में चोरी, भगवान बजरंगबली के मुकुट पर चोरों ने किया हाथ साफ, इलाके में भारी आक्रोश

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर में रेवाबंध तालाब के पास नवीन बाजार में स्थित बजरंगबली मंदिर में चोरी के बाद इलाके में नाराजगी का माहौल है. अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर भगवान बजरंगबली की मूर्ति से मुकुट चुरा लिया और भाग गए. सुबह घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु और निवासी मंदिर में जमा हुए, उन्होंने घटना पर गहरा आक्रोश जताया और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए.
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे संदिग्धों की पहचान करने के लिए मंदिर और आसपास के संवेदनशील इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं.
इलाके में भारी आक्रोश
इस घटना ने कवर्धा शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी धार्मिक स्थल पर ऐसी घटना का होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है. आक्रोशित नागरिकों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन तुरंत चोरों को गिरफ्तार करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे.
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