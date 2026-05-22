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छात्रों को बड़ी सौगात: CM ने 'कामयाबी वेन' को दिखाई हरी झंडी, अब VR और AR तकनीक से पढ़ेंगे गांव के बच्चे

CM Flags Off Kamyaabi Van: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के दौरान कोरिया जिले के कुशहा गांव में ‘मिशन कामयाबी’ को रवाना किया. नीति आयोग की इस परियोजना का उद्देश्य दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक आधुनिक डिजिटल शिक्षा पहुंचाना है.

 

Written By  Sarwar Ali|Edited By: Pooja|Last Updated: May 22, 2026, 06:56 AM IST
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छात्रों को बड़ी सौगात: CM ने 'कामयाबी वेन' को दिखाई हरी झंडी, अब VR और AR तकनीक से पढ़ेंगे गांव के बच्चे

CM Flags Off Kamyaabi Van:  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक के ग्राम कुशहा में आयोजित चौपाल के दौरान ‘मिशन कामयाबी’ अंतर्गत ‘कामयाबी वेन’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पहल नीति आयोग द्वारा चयनित एवं वित्तपोषित परियोजना के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक आधुनिक डिजिटल शिक्षा पहुंचाना है.

‘कामयाबी वेन’ को दिखाई हरी झंडी 
‘कामयाबी वेन’ के माध्यम से विद्यार्थियों को वर्चुअल रियलिटी यानी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR तकनीक के जरिए रोचक, अनुभवात्मक और तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, बोर्ड परीक्षा परिणाम और तकनीकी जागरूकता में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से दूरस्थ गांवों के विद्यार्थियों को विज्ञान और डिजिटल शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल और प्रभावी तरीके से मिल सकेगी.

विधायक भईया लाल राजवाड़े रहे मौजूद
इस अवसर पर विधायक भईया लाल राजवाड़े, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, विशेष सचिव रजत बंसल, कलेक्टर रोक्तिमा यादव, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.

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विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे नए अवसरों के द्वार 
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभिनव पहल दूर-दराज के गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी और उन्हें विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक शिक्षा से सरल एवं प्रभावी ढंग से जोड़ने का माध्यम बनेगी.

विधायक भैया लाल रहे मौजूद
इस अवसर पर विधायक भैया लाल राजवाड़े, स्थानीय जन प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुबोध सिंह, विशेष सचिव रजत बंसल, कलेक्टर रोक्तिमा यादव और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.

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