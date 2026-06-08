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कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की स्क्रीनिंग, सीएम साय भी लेंगे हिस्सा, जानिए कब होगी रिलीज?

Bharat Bhagya Vidhata Screening: कंगना रनौत रविवार को रायपुर में अपनी फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रमोशन के लिए जा रही हैं. जोरा स्थित पीवीआर में इस फिल्म की स्क्रीनिंग होगी. इस दौरान प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे.

Written BySatya PrakashEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 08, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:05 PM IST
कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की स्क्रीनिंग, सीएम साय भी लेंगे हिस्सा, जानिए कब होगी रिलीज?
Image Credit: Bharat Bhagya Vidhata Screening

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Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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