/कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की स्क्रीनिंग, सीएम साय भी लेंगे हिस्सा, जानिए कब होगी रिलीज?

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Kangana Ranaut Visit Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अपनी नई फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रमोशन के लिए जा रही है. कंगना रनौत की खबर से फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. शहर में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग और लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है. कंगना के साथ फिल्म के निर्देशक मनोज तापड़िया भी मौजूद रहेंगे. इस आयोजन को लेकर सोशल मीडिया से लेकर शहर के कई इलाकों में चर्चा का माहौल बना हुआ है.
वहीं शाम चार बजे जोरा स्थित पीवीआर सिनेमा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. यहां कंगना रनौत दर्शकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और मीडिया से बातचीत भी करेंगी. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे और फिल्म का अवलोकन करेंगे. बता दें कि मुख्यमंत्री और कंगना की एक साथ मौजूदगी के कारण आयोजन को खास माना जा रहा है. राजनीतिक और फिल्मी जगत की चर्चित हस्तियों के पहुंचने से राजधानी में इस कार्यक्रम को लेकर लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है.
गुमनाम नायकों की तलाश
फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ एक सामाजिक अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने चुपचाप समाज के लिए अच्छा काम किया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मंच देने की पहल की गई है. रायपुर और आसपास के इलाकों में भी ऐसे गुमनाम नायकों की तलाश की जा रही है, जिन्हें बाद में सम्मानित किया जाएगा.
कब रिलीज होगी फिल्म?
वहीं आयोजकों का कहना है कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्रचार के दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं. यह अभियान ऐसे लोगों को पहचान दिलाने और उनके काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है. इसी वजह से फिल्म का प्रचार कार्यक्रम केवल एक फिल्मी आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि समाज से जुड़े सकारात्मक प्रयासों को सामने लाने का माध्यम भी बन गया है. इससे लोगों को प्रेरणा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है. फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जबकि गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, प्रसाद ओक, ईशा डे और रसिका अगाशे भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म 12 जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.