/कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की स्क्रीनिंग, सीएम साय भी लेंगे हिस्सा, जानिए कब होगी रिलीज?

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं आयोजकों का कहना है कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्रचार के दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं. यह अभियान ऐसे लोगों को पहचान दिलाने और उनके काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है. इसी वजह से फिल्म का प्रचार कार्यक्रम केवल एक फिल्मी आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि समाज से जुड़े सकारात्मक प्रयासों को सामने लाने का माध्यम भी बन गया है. इससे लोगों को प्रेरणा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है. फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जबकि गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, प्रसाद ओक, ईशा डे और रसिका अगाशे भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म 12 जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.