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कर्ज उतारने के लिए युवक ने उठाया खौफनाक कदम; प्रिंटर से छाप डाले लाखों के नकली नोट, बरामद हुए जाली नोटों के बंडल

Kanker News-कांकेर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. युवक के पास से साढ़े छह लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं. आरोपी ने कर्ज उतारने के लिए घर पर नोट छापना शुरू कर दिया था.

 

Written By  Harsh Katare|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 15, 2026, 09:12 PM IST
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कर्ज उतारने के लिए युवक ने उठाया खौफनाक कदम; प्रिंटर से छाप डाले लाखों के नकली नोट, बरामद हुए जाली नोटों के बंडल

Counterfeit Currency Seized-छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से पुलिस ने नकली नोटो का जखीरा बरामद किया है, साढ़े 6 लाख के नकली नोट के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह उसने कर्ज उतारने के लिए घर पर नोट छापना शुरू किया था. उसने अपने घर में ही प्रिंटर और आवश्यक चीजों की व्यवस्था कर घरे ही साढ़े 6 लाख के नकली नोट छाप दिए. यह मामला कोतवाली थाना का है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से 6.50 लाख के नकली नोट भी बरामद किए गए है. 

बैग में मिला भारी कैश
दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के नए बस स्टैंड में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाकर दबिश दी और युवक को हिरासत में लिया. जब पुलिस ने युवक के पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो बड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ. युवक के बैग से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई. 

जांच में नोट निकले नकली

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मामला और गंभीर तब हो गया जब पुलिस जांच में सभी नोट नकली निकले. इसके बाद पुलिस ने युवक से कड़ाई से पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ. युवक ने पुलिस को बताया कि उस पर काफी ज्यादा कर्जा हो गया था, साथ ही वो नशे का भी आदी है. युवक ने पुलिस को बताया कि उसने अपने घर में ही प्रिंटर और सभी जरूरी सामना जुटाए और नकली नोट प्रिंट करने का काम शुरू कर दिया. बस स्टैंड पर वह नकली नोट खपाने की तैयारी में था लेकिन पकड़ा गया. 

पुलिस मामले की जांच कर रही है
युवक ने नकली नोट बनाना आखिर कैसे सीखा यह बड़ा सवाल है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है. युवक के साथ और कितने लोग नकली नोट खपाने के गिरोह में शामिल है , नकली नोट छापने की बारीकी युवक ने कहां से सीखी, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है. पूरे मामले को लेकर कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने कहा कि नकली नोट कितना खपाया गया है और आरोपी के साथ कौन-कौन शामिल है सभी की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें-तरबूज खाने के बाद पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर, सीने की जलन मिटाने के लिए खाया था

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