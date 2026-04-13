आखिरी ACM रैंक की तेलुगू नक्सली 'रूपी' का कांकेर में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने किया ढेर, शव बरामद

Female Naxalite Encounter-छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. कांकेर के छोटेबेठिया के माचपल्ली के जंगलों में हुई मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया है. मारी गई महिला नक्सली की पहचान रूपी रेड्डी की रूप में हुई है. रूपी रेड्डी एरिया कमेटी मेंबर थी और वह लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थी. पुलिस ने घटनास्थल से रूपी का शव बरामद कर लिया है. शव के साथ एक पिस्टल और भारी मात्रा में गोला-बारूद भी जब्त किया गया है. कांकेर एसपी निखिल रखेचा ने एनकाउंटर की पुष्टि की है.

अंतिम तेलुगु नक्सली थी रूपी

पुलिस की तरफ से रूपी को लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा रहा था. रूपी बचे हुए नक्सली कमांडरों में शामिल थी. वह सरेंडर की अपील के बीच भी सक्रिय रूप से नक्सली गतिविधियों में शामिल रही. सोमवार सुबह मुठभेड़ में रूपी को मार गिराया गया. बता दें कि रूप आखिरी तेलुगू नक्सली थी. रूपी बस्तर में प्रमुख सक्रिय कैडर में से एक मानी जा रही थी.

सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़

जानकारी के अनुसार, पुलिस को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की. मुठभेड़ खत्म होने के बाद महिला नक्सली का शव बरामद किया गया. एसपी निखिल राखेचा ने मुठभेड़ और महिला नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की है.

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ACCM विजय रेड्डी की पत्नी थी रूपी

इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. बाकी नक्सलियों की तलाश की जा रही है. बता दें कि महिला नक्सली रूपी स्टेट कमेटी मेंबर विजय रेड्डी की पत्नी थी. एससीएम विजय रेड्डी एक मुठभेड़ में मारा गया था. रूपी कांकेर में नक्सलियों को सरेंडर करने से रोक रही थी.

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