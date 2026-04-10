छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा: 2 कारों में जोरदार भिंड़त, 6 की मौत, मच गई चीख पुकार

Horrific Road Accident in Kanker-छत्तीसगढ़ के कांकेर में नेशनल हाईवे-30 पर दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है सभी शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे. हादसा इतना भीषण था कि दोनों कार बुरी तरह से डैमेज हो गईं. यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है.

दोनों कारों को आमने-सामने हुई टक्कर

जानकारी के अनुसार, सभी मृतक चीवरांज में शादी समारोह में शामिल होकर वापस गांव उड़कुडा लौट रहे थे. लौटते समय नाथिया नवागांव के पास उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार एक ही परिवार के 3 महिला, 2 पुरुष और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरी कार में सवार 3 लोग घायल हो गए.

मौके पर पहुंची पुलिस

इस घटना की जानकारी मिलते ही हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा. मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. सूचना मिलने पर एसपी निखिल राखेजा भी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

शवों को मॉर्चरी रखवाया

एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि नेशनल हाईवे 30 पर 2 कारों की टक्कर में छह लोगों की मौत हुई है. वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं. पुलिस इस मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मरने वालों की पहचान और बाकी जानकारियां जुटाई जा रही है. घायलों के इलाज के बाद उनसे जानकारी ली जाएगी. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्चुरी में रखवाया गया.

यह भी पढ़ें-भागीरथ को बचाना है: 200 फीट गहरे बोरवेल में 70 फीट पर फंसा मासूम, रेस्क्यू जारी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!