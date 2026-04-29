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नक्सल प्रभावित इलाके की बेटी का कमाल, छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड की टॉप-10 सूची में कोयलीबेड़ी की अपर्णा ने बनाई जगह

CGBSE Class 12 Merit List 2026: कोयलीबेड़ा के दूरस्थ क्षेत्र की किसान परिवार से आने वाली अपर्णा बिश्वास ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 96.40 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश की टॉप 10 सूची में दसवां स्थान प्राप्त किया है. 

 

Written By   Kamal Kumar|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:35 PM IST
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नक्सल प्रभावित इलाके की बेटी का कमाल, छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड की टॉप-10 सूची में कोयलीबेड़ी की अपर्णा ने बनाई जगह

CGBSE Class 12 Merit List 2026: घने जंगल, सीमावर्ती गांव, कमजोर संसाधन और नक्सल प्रभावित इलाका इन परिस्थितियों के बीच अगर कोई क्षेत्र लगातार प्रदेश की मेरिट सूची में अपनी जगह बना रहा हो, तो यह सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि बदलाव की कहानी बन जाती है. कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक की सरकारी स्कूलों के बच्चों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती.

कोयलीबेड़ा जैसे दूरस्थ और सीमावर्ती इलाके से एक और बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर पूरे प्रदेश में पहचान बनाई है. बारहवीं बोर्ड परीक्षा में अपर्णा बिश्वास ने 96.40 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश की टॉप 10 सूची में दसवां स्थान प्राप्त किया है. एक किसान परिवार की बेटी अपर्णा की यह सफलता अब पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गई है. गर्ल्स हाई स्कूल कापसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली अपर्णा बिश्वास शुरू से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर रही।स्कूल की नियमित पढ़ाई के साथ-साथ वह एक्स्ट्रा क्लास और ट्यूशन भी लेती थी. लगातार मेहनत और अनुशासन का ही नतीजा है कि आज उसने प्रदेश की मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई है.

डॉक्टर बनना चाहती है अपर्णा 
अपर्णा बायोलॉजी विषय की छात्रा है और अब उसका सपना डॉक्टर बनने का है. लेकिन उसके इस सपने के पीछे सिर्फ करियर नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कारण भी जुड़ा हुआ है. अपर्णा बताती है कि उसकी दादी अक्सर बीमार रहती हैं और गांव-देहात के लोगों को इलाज के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं परिस्थितियों को देखकर उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया, ताकि भविष्य में वह अपने इलाके के लोगों का इलाज कर सके और जरूरतमंदों की सेवा कर सके. सीमित संसाधनों और ग्रामीण परिवेश के बावजूद अपर्णा ने यह साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य साफ हो और मेहनत सच्ची हो, तो सफलता जरूर मिलती है. आज उसकी इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरा क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है. अपर्णा बिश्वास की यह सफलता सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, बल्कि उन हजारों ग्रामीण बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो बड़े सपने देखने का साहस रखती हैं.

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नक्सल प्रभावित इलाके की बेटी का कमाल
गौरतलब है की एक दौर था जब कोयलीबेड़ा क्षेत्र केवल समस्याओं, सड़क, स्वास्थ्य और नक्सल घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहता था. लेकिन अब यही क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है. सरकारी स्कूलों के शिक्षक, अभिभावक और छात्र मिलकर जिस तरह लगातार परिणाम दे रहे हैं, वह पूरे शिक्षा विभाग के लिए भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. कोयलीबेड़ा की यह कहानी सिर्फ मेरिट सूची तक सीमित नहीं है. यह उन बच्चों की कहानी है जिन्होंने अभावों के बीच सपने देखे संघर्ष किया और अब पूरे प्रदेश में अपनी मेहनत का परचम लहरा रहे हैं. अब जरूरत है कि ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन और अवसर मिलें, ताकि आने वाले समय में यह इलाका शिक्षा का नया मॉडल बन सके.

पीछले साल ईशिका ने रचा था इतिहास
कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कोयलीबेड़ा के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2016-17 से लेकर 2024-25 तक कुल 12 विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की राज्य मेरिट सूची में स्थान हासिल किया है. यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वर्ष 2024-25 कोयलीबेड़ा के लिए सबसे गौरवपूर्ण साल बन गया. जब पखांजूर की छात्रा ईशिका वाला ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया. यह साबित कर दिया कि यह सफलता किसी एक छात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है. सबसे खास बात यह है कि इन बच्चों की सफलता किसी बड़े शहर या निजी स्कूल से नहीं, बल्कि दूरस्थ गांवों के सरकारी स्कूलों से निकली है. कई छात्र ऐसे गांवों से आते हैं जहां आज भी इंटरनेट, कोचिंग और बेहतर संसाधनों की कमी है, लेकिन मेहनत और लगन ने हर कमी को पीछे छोड़ दिया.

ये भी पढ़ें : CGBSE Board 12th Result 2026: छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, जिज्ञासु वर्मा ने किया टॉप

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