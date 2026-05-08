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नौकरी के नाम पर बड़ा खेल, 35 युवतियों को झारखंड में बनाया बंधक, एक मैसेज से मचा हड़कंप

Women Held Hostage In Jharkhand: कांकेर के दुर्गकोंदल की 35 युवतियों को नौकरी का झांसा देकर झारखंड में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. एक युवती ने गांव के एक लड़के के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर मदद की गुहार लगाई है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 08, 2026, 01:22 PM IST
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Women Held Hostage In Jharkhand: कांकेर जिले के दुर्गकोंदल क्षेत्र की 35 युवतियों को नौकरी का झांसा देकर झारखंड में बंधक बनाए जाने के मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बंधक बनाई गई युवतियों में एक ने अपने साथ हो रही आपबीती की जानकारी मैसेज के जरिए गांव के एक युवक भेजकर मदद की गुहार लगाई. यह जानकारी सामने आते ही गांव में आक्रोश का माहौल बन गया. इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर युवतियों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई तेज कर दी है. 

बताया जा रहा है कि, नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. छत्तीसगढ़ की लगभग 35 युवतियों को झारखंड में बंधक बनाकर रखा गया है. गांव के एक युवक ने बताया कि इस स्थिति का पता दुर्गकोंदल की रहने वाली एक युवती से मिले मैसेज के जरिए चला. युवती ने गांव के युवकों को मैजेस भेजकर मदद की गुहार लगाई थी. अपने संदेश में उसने बताया कि उसे नौकरी का झांसा देकर ले जाया गया था, लेकिन बाद में उसकी मर्जी के खिलाफ उसे रोककर रखा गया. उसने आगे बताया कि उसे न तो कोई वेतन दिया जा रहा है और न ही घर लौटने की इजाजत मिल रही है.

युवती का मैसेज वायरल होने बाद मामला आया सामने 
खबरों के मुताबिक, इस मामले से जुड़े वीडियो और संदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई है. युवतियों के परिवार वाले परेशान हैं और बताया जा रहा है कि बांधक बनाई गई सभी युवतियों  को वापस लाने के लिए झारखंड जाने की योजना बनाई जा रही है. सामाजिक कार्यकर्ता ललित नरेटी की पहल पर इस मामले में एक बचाव अभियान शुरू किया गया है. इस मामले के संबंध में झारखंड के गढ़वा में प्रशासन और पुलिस से संपर्क किया गया है. गढ़वा पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की है और जांच और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

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