कांकेर में भालुओं का खौफ! शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं घरों के दरवाजे, हमले में 2 की मौत

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Markatola Bear Attack: कांकेर में आए दिन भालू के हमले और आतंक ने लोगों के दिलों में भय का वातावरण बना दिया है. भालू कहीं भी दिखाई देने लगे हैं, घर में, सड़क पर, जंगल में या रिहायशी इलाकों में. लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले. इस अंतहीन आतंक ने शहरी या ग्रामीण, किसी को नहीं बख्शा है. लोग शाम 6 बजते ही घरों में दुबकने लगते हैं. भालू आज से ही नहीं आ रहा है. भालू लगातार हर दिन, हर रोज लोगों को दिखाई दे रहा है. यूं कहें कि मौत के इस आतंक से रोज लोग दो-चार हो रहे हैं. पर क्या करें, कांकेर जिला ही घनघोर जंगल से घिरा हुआ है. कभी भूख तो कभी प्यास की जिजीविषा के चलते भालू अब गांव और शहरों की ओर रुख कर रहा है. पर वन विभाग भी इतना लाचार है कि इस समस्या का निदान ही उसके पास नहीं है.
कांकेर के लारगांव-मरकाटोला गांव में एक मादा भालू अपने शावक भालू को जान से मारती है और जब कृषक अपने खेतों में काम करने के उद्देश्य से जाते हैं, तभी वह मादा भालू तीन ग्रामीणों पर आक्रमण कर देती है. इसमें से दो ग्रामीणों को मादा भालू नोंच-नोंचकर मार डालती है. मृतकों में से एक व्यक्ति की बहन पास में ही खेत में काम कर रही होती है. वह अपने भाई की दर्दनाक आवाज सुनकर पास आती है. ऐसे में भालू उस पर भी हमला करती है. कुछ दूरी पर ग्रामीणों को भालू के हमले की आवाज सुनाई देती है तो हाथों में डंडे लिए हुए ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचते हैं और महिला को बचाते हैं.
वन विभाग को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी जाती है. गुस्साए ग्रामीण भालू पर भी हमला करते हैं. तभी वन विभाग के कर्मचारियों ने भालू को मारने से रोका और भालू का रेस्क्यू कर उसे रायपुर भेजा, जहां उसकी मौत भी हो जाती है. ठीक दूसरे दिन ग्रामीणों का गुस्सा अपने चरम पर होता है और सभी ग्रामीण स्कूल परिसर में धरने पर बैठ जाते हैं. ग्रामीणों की एक ही मांग है कि स्कूल परिसर में बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाए. साथ ही, जो दूसरा भालू गांव में रोज आ रहा है, उसे पकड़ा जाए, क्योंकि स्कूल के बच्चे जंगल की पगडंडियों से होकर स्कूल पहुंचते हैं. ऐसे में उन पर भी हमला हो सकता है.
भालू ने घरों को बनाया निशाना
प्रशासनिक अधिकारी तुरंत ग्रामीणों की मांग पर बाउंड्रीवाल की स्वीकृति दे देते हैं. पर अब ऐसा हो रहा है कि वन विभाग एक भालू को पकड़ता है, लेकिन फिर से दूसरा भालू गांव में दिखाई देने लगता है. पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि निरंतर चल रही है. आज भी मरकाटोला गांव में रोज भालू का आगमन हो रहा है. ग्रामीण शाम को लगभग 6 बजे अपने-अपने घरों में दुबक जाते हैं. भालू ने कई घरों के दरवाजे तोड़कर घरों से राशन खा लिया है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है.
शहरी इलाकों में भी दहशत
यह कहानी तो ग्रामीण इलाके की हो गई, किंतु इस दहशत से शहरी इलाका भी अछूता नहीं है. कांकेर के शिवनगर, उदयनगर, शीतलापारा जैसे कई मोहल्ले हैं, जहां भालू का आगमन निरंतर होता जा रहा है. भालू लोगों के घरों की बाउंड्रीवाल को पार कर अंदर घुस रहा है और भोजन की तलाश कर रहा है. मंदिरों में भी भालू पहुंच रहा है और वहां पड़े फल, प्रसाद और दीये का तेल चट कर जा रहा है. ऐसे में क्या शहर, क्या गांव, कोई भी सुरक्षित नहीं है. लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर मांगें रखी हैं. लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए और इस समस्या से निजात दिलाए. वहीं, कांकेर के डीएफओ रौनक गोयल का कहना है कि गांव में लगातार ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु चौकसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है. ग्रामीणों द्वारा दी जा रही जानकारी के मुताबिक तत्काल रेस्क्यू कर भालू को कब्जे में लेकर ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है.
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