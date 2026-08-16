कांकेर में भालुओं का खौफ! शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं घरों के दरवाजे, हमले में 2 की मौत

शहरी इलाकों में भी दहशत

यह कहानी तो ग्रामीण इलाके की हो गई, किंतु इस दहशत से शहरी इलाका भी अछूता नहीं है. कांकेर के शिवनगर, उदयनगर, शीतलापारा जैसे कई मोहल्ले हैं, जहां भालू का आगमन निरंतर होता जा रहा है. भालू लोगों के घरों की बाउंड्रीवाल को पार कर अंदर घुस रहा है और भोजन की तलाश कर रहा है. मंदिरों में भी भालू पहुंच रहा है और वहां पड़े फल, प्रसाद और दीये का तेल चट कर जा रहा है. ऐसे में क्या शहर, क्या गांव, कोई भी सुरक्षित नहीं है. लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर मांगें रखी हैं. लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए और इस समस्या से निजात दिलाए. वहीं, कांकेर के डीएफओ रौनक गोयल का कहना है कि गांव में लगातार ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु चौकसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है. ग्रामीणों द्वारा दी जा रही जानकारी के मुताबिक तत्काल रेस्क्यू कर भालू को कब्जे में लेकर ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है.