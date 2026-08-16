Add Zee Business As A Preferred Source
App

कांकेर में भालुओं का खौफ! शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं घरों के दरवाजे, हमले में 2 की मौत

Kanker Bear Attack: कांकेर में भालुओं के लगातार हमलों से ग्रामीण और शहरी इलाकों में दहशत है. मरकाटोला में हमले में दो ग्रामीणों की मौत हुई. घरों और मंदिरों तक पहुंच रहे भालुओं से लोग परेशान हैं. प्रशासन ने सुरक्षा और रेस्क्यू अभियान तेज किया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByManish kushawah
Published: Aug 16, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:33 PM IST
कांकेर में भालुओं का खौफ! शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं घरों के दरवाजे, हमले में 2 की मौत
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सागर में फर्जी फर्मों का साइबर गिरोह पकड़ा, 5.50 करोड़ के लेन-देन का खुलासा
2
3
4
5