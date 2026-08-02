Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /कांकेर
  • /2 करोड़ की लागत से बना था पखांजूर में नया पुल, पहली बारिश में धंसा पुल का एप्रोच, निर्माण कार्य पर उठे सवाल

2 करोड़ की लागत से बना था पखांजूर में नया पुल, पहली बारिश में धंसा पुल का एप्रोच, निर्माण कार्य पर उठे सवाल

पखांजूर के अंजाड़ी में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का एप्रोच पहली ही बारिश में धंस गया. इसके बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं. मिट्टी का कटाव होने से इस मार्ग पर आवागमन भी जोखिम भरा हो गया है.

Written By Kamal KumarEdited ByPooja
Published: Aug 02, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:43 PM IST
2 करोड़ की लागत से बना था पखांजूर में नया पुल, पहली बारिश में धंसा पुल का एप्रोच, निर्माण कार्य पर उठे सवाल

About the Author

Kamal Kumar

Kamal Kumar

कमल कुमार कांकेर से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजकीय सम्मान के साथ मेजर हमजा को अंतिम विदाई, लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
2
3
4
5