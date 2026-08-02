/2 करोड़ की लागत से बना था पखांजूर में नया पुल, पहली बारिश में धंसा पुल का एप्रोच, निर्माण कार्य पर उठे सवाल

ठेकेदार को मरम्मत के निर्देश

हालांकि संबंधित इंजीनियर का कहना है कि लगातार बारिश के कारण एप्रोच धंसा है और ठेकेदार को तत्काल मरम्मत के निर्देश दे दिए गए हैं. लेकिन सवाल यह है कि अगर पहली ही बारिश में करोड़ों की लागत से बना पुल इस स्थिति में पहुंच जाए, तो क्या केवल मरम्मत ही पर्याप्त है? या फिर पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी? पहली ही बारिश में करोड़ों रुपये की परियोजना सवालों के घेरे में है. अब देखना होगा कि विभाग सिर्फ मरम्मत कर मामले को खत्म करता है या फिर पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करता है.