/2 करोड़ की लागत से बना था पखांजूर में नया पुल, पहली बारिश में धंसा पुल का एप्रोच, निर्माण कार्य पर उठे सवाल

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करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल का एप्रोच पहली ही बरसात में धंस गया. जिसके बाद निर्माण की गुणवत्ता और विभागीय निगरानी पर सवाल उठने लगे हैं. मामला पखांजूर क्षेत्र के अंजाड़ी पुल का है. करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल से लोगों को उम्मीद थी कि अब बरसात में उनका आवागमन आसान होगा. लेकिन पहली ही बारिश में पुल का एप्रोच धंसने लगा और किनारों से मिट्टी का कटाव साफ दिखाई देने लगा. हालात ऐसे हैं कि इस मार्ग से गुजरना भी जोखिम भरा हो गया है.
14 नवंबर 2024 को क्षेत्रीय विधायक विक्रम उसेंडी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने इस पुल का भूमिपूजन किया था. दावा किया गया था कि इस पुल के बनने से बरसात में क्षेत्र का संपर्क नहीं टूटेगा. लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जब दावे इतने बड़े थे, तो निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी निगरानी उतनी मजबूत क्यों नहीं रही?
स्थानीय लोगों का आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान कटाव रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कार्य नहीं किए गए. यदि एप्रोच को तकनीकी मानकों के अनुरूप सुरक्षित बनाया गया होता, तो पहली ही बारिश में ऐसी स्थिति शायद नहीं बनती. लोगों का यह भी कहना है कि संबंधित इंजीनियर के अन्य कार्यों पर पहले भी विभागीय जांच हो चुकी है, जिनमें गुणवत्ता संबंधी कमियां सामने आई थीं. इसके बावजूद किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं हुई.
ठेकेदार को मरम्मत के निर्देश
हालांकि संबंधित इंजीनियर का कहना है कि लगातार बारिश के कारण एप्रोच धंसा है और ठेकेदार को तत्काल मरम्मत के निर्देश दे दिए गए हैं. लेकिन सवाल यह है कि अगर पहली ही बारिश में करोड़ों की लागत से बना पुल इस स्थिति में पहुंच जाए, तो क्या केवल मरम्मत ही पर्याप्त है? या फिर पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी? पहली ही बारिश में करोड़ों रुपये की परियोजना सवालों के घेरे में है. अब देखना होगा कि विभाग सिर्फ मरम्मत कर मामले को खत्म करता है या फिर पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करता है.
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