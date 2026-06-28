डिजिटल इंडिया के बीच दबेना गांव में नेटवर्क संकट, मोबाइल टावर के बिना जूझ रहे ग्रामीण

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Dabena Mobile Network Issue: नरहरपुर विकासखंड का दबेना गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधा से दूर है. डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन सेवाओं के दौर में भी यहां के लोग मोबाइल पर ठीक से बात करने के लिए मकानों की छत, पेड़ या ऊंचे हाईमास्ट पोल का सहारा लेने को मजबूर हैं. करीब एक हजार से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में नेटवर्क न होने से रोजमर्रा के काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है.
यह गांव राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरविंद नेताम और पूर्व वन मंत्री शिव नेताम का पैतृक गांव है. देश और प्रदेश की राजनीति में योगदान देने वाले जनप्रतिनिधि देने वाला यह गांव आज खुद बुनियादी सुविधा के लिए जूझ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से मोबाइल टावर की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है.
पूरे गांव के लोग हैं परेशान
गांव में कुछ साल पहले जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगाया गया था, जिससे लोगों में उम्मीद जगी थी कि अब नेटवर्क की समस्या खत्म हो जाएगी. लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते वह टावर कुछ ही महीनों में बंद हो गया. इसके बाद बीएसएनएल टावर को लेकर चर्चा जरूर हुई, लेकिन आज तक कोई नया टावर नहीं लग सका. इस समय पूरे गांव में किसी भी कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, जिससे लोग पूरी तरह परेशान हैं.
पैसा-समय दोनों की बर्बादी
नेटवर्क की कमी का सबसे ज्यादा असर सरकारी और ऑनलाइन कामों पर पड़ रहा है. लैम्प्स सहकारी समिति में धान पंजीयन, आधार अपडेट और भुगतान जैसे जरूरी काम रुक जाते हैं. कर्मचारी छत पर डोंगल लगाकर किसी तरह काम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिनभर में बहुत कम ही काम हो पाता है. ग्रामीणों को कई बार चक्कर लगाकर वापस लौटना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है.
गांव के लोग लगाए उम्मीद
गांव के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द यहां मोबाइल टावर लगाया जाएगा या कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी. स्कूल, बैंकिंग काम, अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा तक हर चीज प्रभावित है. मरीजों को मदद के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है और छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि दबेना और आसपास के गांवों को इस समस्या से राहत मिल सके.
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