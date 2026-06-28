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डिजिटल इंडिया के बीच दबेना गांव में नेटवर्क संकट, मोबाइल टावर के बिना जूझ रहे ग्रामीण

Dabena Village News: दबेना गांव में मोबाइल नेटवर्क न होने से लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं. डिजिटल इंडिया के दौर में भी छतों और पेड़ों पर चढ़कर बात करनी पड़ती है. ऑनलाइन काम, स्वास्थ्य सेवाएं और बैंकिंग सभी प्रभावित हैं, ग्रामीण टावर की मांग कर रहे हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 28, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:37 PM IST
डिजिटल इंडिया के बीच दबेना गांव में नेटवर्क संकट, मोबाइल टावर के बिना जूझ रहे ग्रामीण
Image Credit: Dabena Mobile Network IssueSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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