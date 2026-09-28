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'मन की बात' में PM मोदी ने की छत्तीसगढ़ के 'हर घर मुनगा' अभियान की तारीफ, CM साय बोले- पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 138वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के ‘हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा’ अभियान का उल्लेख किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और इससे हमारे स्थानीय प्रयासों को नई पहचान मिलने के साथ ही बेहतर कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 28, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:19 AM IST
'मन की बात' में PM मोदी ने की छत्तीसगढ़ के 'हर घर मुनगा' अभियान की तारीफ, CM साय बोले- पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण

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