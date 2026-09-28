'मन की बात' में PM मोदी ने की छत्तीसगढ़ के 'हर घर मुनगा' अभियान की तारीफ, CM साय बोले- पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 138वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ में कुपोषण के खिलाफ चलाए जा रहे 'हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा' अभियान की सराहना की है. इस राष्ट्रीय पहचान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुशी जाहिर करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस विशेष पहल के तहत लोगों को पौष्टिक मुनगा (मोरिंगा) को दैनिक आहार में शामिल करने और इसके पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर कुपोषण से निपटने में बड़ी मदद मिल रही है.