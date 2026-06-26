रावघाट माइंस में अवैध सड़क और पेड़ कटाई का विवाद, जांच रिपोर्ट में 530 पेड़ काटे जाने की पुष्टि

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Kanker News: छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिले के बॉर्डर क्षेत्र में रावघाट माइंस से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. आरोप है कि रेलवे ट्रैक तक कच्चा लोहा पहुंचाने के लिए अवैध रूप से जंगल की कटाई कर सड़क तैयार की गई. ग्रामीणों का कहना है कि माइंस प्रबंधन ने बिना अनुमति 5 हजार से अधिक पेड़ कटवा दिए और रास्ता बना लिया, जिससे क्षेत्र में विवाद गहरा गया और मामला प्रशासन तक पहुंच गया. मामला जांच में है और चर्चा में बना हुआ है.
मामला तूल पकड़ने के बाद वन विभाग ने जांच के लिए कमेटी गठित की. अब सामने आई रिपोर्ट में ग्रामीणों के आरोप और जांच निष्कर्ष में बड़ा अंतर दिखा है. वन विभाग ने माना है कि बिना अनुमति जंगल के बीच सड़क बनाई गई, लेकिन केवल 530 पेड़ अवैध रूप से काटे गए हैं. बाकी पेड़ माइनिंग क्षेत्र में अनुमति के तहत काटे गए हैं, जिस पर जल्द कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. रिपोर्ट को लेकर विवाद जारी है.
प्रशासन ने की कार्रवाई की बात
डीएफओ ऋषभ जैन ने बताया कि सड़क के लिए काटे गए पेड़ अवैध हैं और इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी. हालांकि सड़क के दोनों ओर पेड़ों की कटाई अनुमति के तहत हुई है. उन्होंने कहा कि माइनिंग एरिया में भी पेड़ों की कटाई विधिवत रूप से की गई है. वहीं ग्रामीणों के 5 हजार पेड़ कटाई के आरोप को गलत बताया गया है और रिपोर्ट में इसे खारिज किया गया है. प्रशासन ने आगे कार्रवाई की बात कही है.
राजनीतिक रूप में बदला
यह मामला अब राजनीतिक रूप भी ले चुका है. पूर्व विधायक अनूप नाग ने पेड़ कटाई का विरोध करते हुए माइंस प्रबंधन और वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं कांकेर सांसद भोजराज नाग ने मौके का निरीक्षण कर माइंस प्रबंधन को फटकार लगाई. अब यह देखना होगा कि जांच और जनदबाव के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है.
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