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रावघाट माइंस में अवैध सड़क और पेड़ कटाई का विवाद, जांच रिपोर्ट में 530 पेड़ काटे जाने की पुष्टि

Ravghat Mines News: कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर स्थित रावघाट माइंस में सड़क निर्माण के लिए अवैध पेड़ कटाई का मामला सामने आया. ग्रामीणों ने 5 हजार पेड़ों का आरोप लगाया, जबकि जांच में 530 पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई. मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:25 PM IST
रावघाट माइंस में अवैध सड़क और पेड़ कटाई का विवाद, जांच रिपोर्ट में 530 पेड़ काटे जाने की पुष्टि
Image Credit: Kanker NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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