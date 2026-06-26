रावघाट माइंस में अवैध सड़क और पेड़ कटाई का विवाद, जांच रिपोर्ट में 530 पेड़ काटे जाने की पुष्टि

Kanker News: छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिले के बॉर्डर क्षेत्र में रावघाट माइंस से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. आरोप है कि रेलवे ट्रैक तक कच्चा लोहा पहुंचाने के लिए अवैध रूप से जंगल की कटाई कर सड़क तैयार की गई. ग्रामीणों का कहना है कि माइंस प्रबंधन ने बिना अनुमति 5 हजार से अधिक पेड़ कटवा दिए और रास्ता बना लिया, जिससे क्षेत्र में विवाद गहरा गया और मामला प्रशासन तक पहुंच गया. मामला जांच में है और चर्चा में बना हुआ है.