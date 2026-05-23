2 दिन से गायब था युवक, फिर 100 फीट गहरी खदान में मिला शव...कवर्धा में मचा हड़कंप

Sahaspur Lohara News: कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक क्रेशर प्लांट की खदान में युवक का शव उसकी बाइक सहित मिला. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान दीपक तिवारी के रूप में हुई है, जो गैरमाटी गांव का निवासी बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, दीपक तिवारी 21 मई की शाम से लापता था. परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था. इसी बीच शनिवार को क्रेशर प्लांट की खदान में युवक का शव और बाइक दिखाई देने की सूचना पुलिस को मिली.

कई तरह की चर्चाएं शुरू

सूचना मिलते ही सहसपुर लोहारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक की मौत हादसा है, आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. वहीं, क्षेत्र में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं.

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मामले की जांच चल रही

लोहारा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार सुबह सूचना मिली थी कि एक गिट्टी खदान के लगभग 100 फीट गहरे गड्ढे में युवक की लाश और उसकी बाइक मिली है. जांच में मृतक की पहचान दीपक तिवारी के रूप में हुई. युवक दो दिनों से लापता था और आज उसकी लाश मिली है. प्रथम दृष्टया मामला बाइक अनियंत्रित होकर गिरने का लग रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है.

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