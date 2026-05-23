Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3227042
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

2 दिन से गायब था युवक, फिर 100 फीट गहरी खदान में मिला शव...कवर्धा में मचा हड़कंप

Kawardha News: कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा क्षेत्र में एक क्रेशर प्लांट की खदान में युवक दीपक तिवारी का शव उसकी बाइक सहित मिलने से सनसनी फैल गई. हालांकि, मामला अभी संदिग्ध माना जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.

Written By  Satish Tamboli|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 23, 2026, 09:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sahaspur Lohara News
Sahaspur Lohara News

Sahaspur Lohara News: कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक क्रेशर प्लांट की खदान में युवक का शव उसकी बाइक सहित मिला. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान दीपक तिवारी के रूप में हुई है, जो गैरमाटी गांव का निवासी बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, दीपक तिवारी 21 मई की शाम से लापता था. परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था. इसी बीच शनिवार को क्रेशर प्लांट की खदान में युवक का शव और बाइक दिखाई देने की सूचना पुलिस को मिली.

कई तरह की चर्चाएं शुरू
सूचना मिलते ही सहसपुर लोहारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक की मौत हादसा है, आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. वहीं, क्षेत्र में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच चल रही
लोहारा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार सुबह सूचना मिली थी कि एक गिट्टी खदान के लगभग 100 फीट गहरे गड्ढे में युवक की लाश और उसकी बाइक मिली है. जांच में मृतक की पहचान दीपक तिवारी के रूप में हुई. युवक दो दिनों से लापता था और आज उसकी लाश मिली है. प्रथम दृष्टया मामला बाइक अनियंत्रित होकर गिरने का लग रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

kawardha news

Trending news

bhind news
शोले स्टाइल में हाई वोल्टेज ड्रामा! शराब के नशे में टावर पर चढ़ा युवक, सब हैरान
Mandsaur News
जिस मकान में की थी AC फिटिंग, उसी मालिक से मांगी 15 लाख की फिरौती, फिर पुलिस ने...
Sidhi Crime News
ऐसी औलाद से भगवान बचाए! बेटे ने 5000 में कर दिया ‘पिता की मौत’ का सौदा, 10 गिरफ्तार
gwalior crime news
शादी के ठीक 25 दिन बाद...एक मायके में तो दूसरे ने ससुराल में उठाया ऐसा कदम, सब हैरान
Mohan Yadav
MP के बिजली उपभोक्ताओं को 473 करोड़ की राहत, 40 लाख घरों में लगे स्मार्ट मीटर
Twisha Sharma Case
ट्विशा मौत केस में बड़ा मोड़! 7 दिन की पुलिस रिमांड पर समर्थ सिंह, अब खुलेंगे राज
bhind news
भिंड में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह में जा रहा परिवार सिंध नदी में डूबा, दो की मौत
bhopal news
भोपाल में शाम 7 बजे होगा A.R.रहमान का लाइव कॉन्सर्ट, पहुंचेंगे ये दो बड़े एक्टर
Ujjain Crime News Hindi
Ujjain: सस्ते सोने का लालच देकर लाखों की ठगी, 1 आरोपी गिरफ्तार...
ujjain news
बकरीद से पहले गो तस्करी पर गरमाई सियासत, VHP ने दी बड़ी चेतावनी! सौंपा ज्ञापन