/कवर्धा: बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस अचानक पलटी, 15 बच्चे घायल, कैसे हुआ हादसा?

स्टेयरिंग जाम हो गया

एसडीओपी भूपत शुक्ला ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद बस बच्चों को कापादाह की ओर छोड़ने जा रही थी. इसी दौरान तकनीकी खराबी के कारण स्टेयरिंग जाम हो गया और बस सड़क से नीचे उतर गई. हादसे में 15 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि यातायात विभाग की ओर से वाहनों की जांच की जाती है और इस मामले में भी जांच की जाएगी. जांच के बाद हादसे के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.