/कवर्धा: बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस अचानक पलटी, 15 बच्चे घायल, कैसे हुआ हादसा?

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छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बच्चों से भरी एक स्कूल बस अचानक पलट गई. हादसा ग्राम दामापुर और कापादाह के पास हुआ. बस सनराइज पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है, जो छुट्टी के बाद बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी. हादसे में बस में सवार 15 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.
जानकारी के मुताबिक, बस का स्टेयरिंग अचानक जाम हो गया, जिससे चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया. इसके बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहत की बात यह है कि बस पलटने के बावजूद किसी बच्चे को गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं है. घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.
घायल बच्चों का इलाज
हादसे की सूचना मिलने पर बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. अपने बच्चों को घायल देखकर परिजन घबरा गए और उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए परेशान नजर आए. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में मदद की और बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. अधिकारियों के मुताबिक, सभी घायल बच्चों का इलाज कराया जा रहा है. फिलहाल किसी बच्चे की हालत गंभीर होने की जानकारी सामने नहीं आई है. हादसे के बाद बस की तकनीकी स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
स्टेयरिंग जाम हो गया
एसडीओपी भूपत शुक्ला ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद बस बच्चों को कापादाह की ओर छोड़ने जा रही थी. इसी दौरान तकनीकी खराबी के कारण स्टेयरिंग जाम हो गया और बस सड़क से नीचे उतर गई. हादसे में 15 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि यातायात विभाग की ओर से वाहनों की जांच की जाती है और इस मामले में भी जांच की जाएगी. जांच के बाद हादसे के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.