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कवर्धा: बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस अचानक पलटी, 15 बच्चे घायल, कैसे हुआ हादसा?

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दामापुर और कापादाह के पास बच्चों को छोड़ने जा रही स्कूल बस पलट गई. हादसे में 15 बच्चे घायल हुए हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, स्टेयरिंग जाम होने से बस अनियंत्रित हुई. सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written BySatish Tamboli
Published: Oct 12, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 07:51 PM IST
कवर्धा: बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस अचानक पलटी, 15 बच्चे घायल, कैसे हुआ हादसा?
Image Credit: Kawardha school bus accident

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कबीरधाम जिले से रिपोर्टर हैं सतीश तांबोली

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