सावधान इंडिया देखकर रची प्रेमिका के कत्ल की साजिश, प्रेमी ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या, पिता के साथ मिलकर बेटे ने उतारा मौत के घाट

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या कर दी. आरोपियों ने पत्थर से वार पर महिला को मौत के घाट उतारा और फिर शव को रानी दहरा वॉटरफॉल में फेंककर फरार हो गए. पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक महिला आरोपी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह महिला से शादी नहीं करना चाहता था. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सावधान इंडिया देखकर लाश को ठिकाने लगाया था.

शादी के दबाव बना रहा था महिला

जानकारी के अनुसार, सुखबती बैगा (24) और देवेंद्र जायसवाल (26) पुणे में लिव-इन में रहते थे. सुखबती पहले से ही शादीशुदा थी. सुखबती प्रेमी देवेंद्री से शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी शादी नहीं करना चाहता था. देवेंद्र का पिता भी इस रिश्ते के खिलाफ था. महिला शादी के दबाव बना रही थी, ऐसे में दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. दोनों ने महिला की हत्या कर उसका शव रानी दहरा वाटरफॉल में फेंक दिया.

19 मार्च को मिली थी लाश

19 मार्च को महिला की लाश वाटरफॉल में मिली थी. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने जांच तेजी से की. जांच के दौरान पता चला कि महिला चौकी खुड़िया के दरवाजा गांव की रहने वाली थी. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुखबती का गांव के रहने वाले देवेंद्र जायसवाल के साथ अफेयर चल रहा था.

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लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे दोनों

देवेंद्र और सुखबती 3-4 महीने पहले घर छोड़कर पुणे भाग गए थे, वहां लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे. सुखबती पहले से ही शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे भी हैं. देवेंद्र के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई. 24 मार्च को पुलिस ने देवेंद्र को पुणे से गिरफ्तार किया. उसे हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पिता केशव प्रसाद और मनोज पटेल के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकारा.

बाप-बेटे ने रची हत्या की साजिश

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सुखबती शादी का दबाव बना रही थी. इसलिए बाप-बेटे ने सुखबती को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. इसके बाद सुखबती और देवेंद्र पुणे से गांव पहुंचे. प्लानिंग के तहत बाप-बेटा सुखबती को रानी दहरा वाटरफॉल घूमाने ले गए. मनोज पहले ही वहां मौजूद था. मौका मिलते ही सुखबती के सिर पर पत्थर से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने सावधान इंडिया देखकर लाश को ठिकाने लगाया था.

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