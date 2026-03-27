Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3155693
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

सावधान इंडिया देखकर रची प्रेमिका के कत्ल की साजिश, प्रेमी ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या, पिता के साथ मिलकर बेटे ने उतारा मौत के घाट

Kawardha News-कवर्धा में शादी का दबाव बनाने पर बेटे ने पिता के साथ मिलकर लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी. मृतिका आरोपी से शादी करा चाहती थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था. आरोपी महिला को घुमाने के बहाने अपने साथ लेकर गया और वहां पिता और दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को रानी दहरा वाटरफॉल में फेंककर फरार हो गए थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान इंडिया देखकर रची प्रेमिका के कत्ल की साजिश, प्रेमी ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या, पिता के साथ मिलकर बेटे ने उतारा मौत के घाट

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या कर दी. आरोपियों ने पत्थर से वार पर महिला को मौत के घाट उतारा और फिर शव को रानी दहरा वॉटरफॉल में फेंककर फरार हो गए. पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक महिला आरोपी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह महिला से शादी नहीं करना चाहता था. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सावधान इंडिया देखकर लाश को ठिकाने लगाया था. 

शादी के दबाव बना रहा था महिला
जानकारी के अनुसार, सुखबती बैगा (24) और देवेंद्र जायसवाल (26) पुणे में लिव-इन में रहते थे. सुखबती पहले से ही शादीशुदा थी. सुखबती प्रेमी देवेंद्री से शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी शादी नहीं करना चाहता था. देवेंद्र का पिता भी इस रिश्ते के खिलाफ था. महिला शादी के दबाव बना रही थी, ऐसे में दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. दोनों ने महिला की हत्या कर उसका शव रानी दहरा वाटरफॉल में फेंक दिया. 

19 मार्च को मिली थी लाश
19 मार्च को महिला की लाश वाटरफॉल में मिली थी. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने जांच तेजी से की. जांच के दौरान पता चला कि महिला चौकी खुड़िया के दरवाजा गांव की रहने वाली थी. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुखबती का गांव के रहने वाले देवेंद्र जायसवाल के साथ अफेयर चल रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे दोनों
देवेंद्र और सुखबती 3-4 महीने पहले घर छोड़कर पुणे भाग गए थे, वहां लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे. सुखबती पहले से ही शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे भी हैं. देवेंद्र के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई. 24 मार्च को पुलिस ने देवेंद्र को पुणे से गिरफ्तार किया. उसे हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पिता केशव प्रसाद और मनोज पटेल के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकारा. 

बाप-बेटे ने रची हत्या की साजिश
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सुखबती शादी का दबाव बना रही थी. इसलिए बाप-बेटे ने सुखबती को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. इसके बाद सुखबती और देवेंद्र पुणे से गांव पहुंचे. प्लानिंग के तहत बाप-बेटा सुखबती को रानी दहरा वाटरफॉल घूमाने ले गए. मनोज पहले ही वहां मौजूद था. मौका मिलते ही सुखबती के सिर पर पत्थर से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने सावधान इंडिया देखकर लाश को ठिकाने लगाया था.

यह भी पढ़ें-ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति-पत्नी के बीच अप्राकृतिक संबंध अपराध नहीं

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newscg crime newskawardha news

Trending news

crime news
2 साल के बच्चे के सामने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर कार में शव लेकर घूमता रहा पति
Chhindwara Road Accident
छिंदवाड़ा सड़क हादसे में 10 की मौत, 20 घायल, सीएम ने भी जताया दुख
mp electricity news
MP के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका! 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली
tahsildar amita singh tomar arrested
श्योपुर बाढ़ राहत घोटाले की मास्टरमाइंड तहसीलदार अमिता सिंह गिरफ्तार, जानिए मामला
indore news
इंदौर में 8 मौतों का सच! पुलिस जांच में बड़ा पर्दाफाश; चार्ज पर लगी कार बनी काल
seoni news hindi
हरीश राणा के बाद अब इस शख्स ने हारी हिम्मत, राष्ट्रपति से की इच्छामृत्यु की मांग
MP Employees News
MP के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने अचानक उठाया कड़ा कदम
simhastha 2028
सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं, मोहन यादव ने किया निरीक्षण
Gwalior news Hindi
यूपी से एमपी मंदिर दर्शन करने आए मां-बेटे पर फायरिंग, महिला की गर्दन में लगी गोली
mp sehore news
रायता पीते ही अस्पताल पहुंचे 50 से भी ज्यादा मेहमान, देर रात मची चीख पुकार