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जंगल, ऊंचे पहाड़ और 17 खतरनाक मोड़...रहस्य और आस्था से जुड़ी है बेताल रानी घाटी की कहानी

बेताल रानी घाटी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसी एक साख जगह है. करीब 17 खतनाक मोड़ों वाली यह सड़क बकरकट्टा और सालेवारा को जोड़ती है. घाटी की पहचान यहां से जुड़ी रानी की लोककथा और स्थानीय आस्था से भी है, जिसके चलते इसे बेताल रानी घाटी के नाम से जाना जाता है.

Written ByHemant Kumar PalEdited ByPooja
Published: Sep 30, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 12:52 PM IST
जंगल, ऊंचे पहाड़ और 17 खतरनाक मोड़...रहस्य और आस्था से जुड़ी है बेताल रानी घाटी की कहानी

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