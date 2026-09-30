जंगल, ऊंचे पहाड़ और 17 खतरनाक मोड़...रहस्य और आस्था से जुड़ी है बेताल रानी घाटी की कहानी

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खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक ऐसी घाटी है, जहां सड़क के रोमांच के साथ लोककथा और आस्था का अनोखा मेल देखने को मिलता है. यह है बेताल रानी घाटी, जो अपने करीब 17 घुमावदार और खतरनाक मोड़ों के लिए जानी जाती है. जंगलों के बीच पहाड़ों को काटकर बनी यह सड़क बकरकट्टा से सालेवारा को जोड़ती है.
स्थानीय लोगों के बीच इस घाटी को लेकर एक दिलचस्प लोककथा प्रचलित है. बताया जाता है कि धमधा की रानी अपने प्रेमी के साथ मायके लांजी जा रही थीं. इसी दौरान राजा को इसकी जानकारी हुई और उसने कथित तौर पर इसी इलाके में रानी की हत्या कर दी. स्थानीय मान्यता है कि मृत्यु के बाद रानी पत्थर के रूप में यहीं मौजूद हो गईं. इसी लोकविश्वास से इस जगह को बेताल रानी घाटी नाम मिलने की बात कही जाती है.
घाटी की कहानी
घाटी सिर्फ अपनी कहानी की वजह से ही खास नहीं है. यहां सड़क के एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी ढलान, चारों ओर घना जंगल और बारिश के मौसम में हरियाली का अलग ही नजारा दिखाई देता है. 17 मोड़ों से गुजरते समय हर मोड़ पर बदलता प्राकृतिक दृश्य इस रास्ते को रोमांचक बना देता है.
रानी से जुड़ी है कहानी
स्थानीय बैगा आदिवासी समुदाय के लिए यह इलाका आस्था से भी जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि बेताल रानी घाटी को केवल एक सड़क या पर्यटन स्थल के तौर पर नहीं, बल्कि लोककथा, प्रकृति और आदिवासी आस्था के संगम के रूप में भी देखा जाता है. छत्तीसगढ़ के साथ मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए भी यह इलाका आकर्षण का केंद्र बन सकता है. हालांकि, घाटी के घुमावदार और पहाड़ी रास्ते को देखते हुए यहां सफर के दौरान सावधानी जरूरी है. कैमरे की नजर से देखें तो बेताल रानी घाटी सिर्फ 17 मोड़ों की कहानी नहीं है, यह जंगल के बीच छिपी एक ऐसी जगह है, जहां हर मोड़ पर प्रकृति का नया रंग और हर कहानी में एक रहस्य नजर आता है.
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