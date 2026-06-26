आजादी के 78 साल बाद 10 मजराटोलों तक पहुंचेगी बिजली, विद्युतीकरण को मिली प्रशासनिक मंजूरी

लोगों में खुशी का माहौल

वहीं उन्होंने कहा कि अगला चरण उन गांवों का होगा, जहां बिजली पहुंच चुकी है. वहां हर घर तक मीटर कनेक्शन के माध्यम से स्थायी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि केवल तार और ट्रांसफार्मर लग जाने से वास्तविक विकास नहीं होगा. हर घर तक स्थायी बिजली पहुंचना जरूरी है. अंत में मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भी प्रयास किए जा रहे हैं. अब आवास भी बन रहे हैं, इसलिए यदि लोग इस योजना का लाभ लेंगे तो उन्हें कम दर पर, बल्कि कई मामलों में मुफ्त बिजली का भी लाभ मिल सकेगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में बिजली आने से खुशी का माहौल है. तीन-चार पीढ़ियां बीत जाने के बाद गांव में बिजली पहुंची है. इसके बाद से गांव के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.