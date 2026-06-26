आजादी के 78 साल बाद 10 मजराटोलों तक पहुंचेगी बिजली, विद्युतीकरण को मिली प्रशासनिक मंजूरी

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CM Majra Tola Scheme: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में आजादी के 78 साल बाद भी खैरागढ़ जिले के कई मजराटोले बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित थे. शाम होते ही अंधेरा इन गांवों की नियति बन जाता था. लेकिन अब सुशासन तिहार-2026 इन गांवों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत जिले के 10 विद्युतविहीन मजराटोलों के विद्युतीकरण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है.
खास बात यह है कि जिले के गुवालगुंडी के आमाटोला में हाल ही में बिजली पहुंचने के बाद ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव ने इस योजना की सफलता की मिसाल पेश की है. अब 10 और मजराटोलों की वर्षों पुरानी अंधेरे की कहानी भी बदलने वाली है. जिले के निजामडीह, तुमडादाह, बलरामपुर, कोहकझोरी, संजारी-टाटीघाट, झिलमिली-गाताभर्री, घाघरा, लमरा, रिहाडबरा और टिंगीपुर के मजराटोलों में अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी. इन दुर्गम और वनांचल क्षेत्रों के लोग लालटेन और ढिबरी की रोशनी में जीवन बिताने को मजबूर थे. बच्चों की पढ़ाई, किसानों का काम और ग्रामीणों का दैनिक जीवन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में प्रभावित होता रहा.
डिजिटल सेवाओं को नई गति
अब मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत इन सभी मजराटोलों के विद्युतीकरण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है. निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही बिजली लाइन, पोल और ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शुरू होगा. बिजली पहुंचने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, छोटे उद्योग और डिजिटल सेवाओं को नई गति मिलेगी.
पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल
इस योजना का असर जिले में पहले ही देखने को मिल चुका है. गुवालगुंडी के आमाटोला में जब पहली बार बिजली पहुंची तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था. वर्षों बाद घरों में बल्ब जले, बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिला और ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा. इसी सफलता से प्रेरित होकर अब 10 और मजराटोलों में भी विकास की रोशनी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है.
ग्रामीणों की मांगों पर कार्रवाई
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, इस उपलब्धि के पीछे कलेक्टर इंद्रजीत चन्द्रवाल के मार्गदर्शन और विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के सतत प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. सुशासन तिहार के दौरान ग्रामीणों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए योजना को मंजूरी दी गई, जिससे वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान अब धरातल पर उतरने जा रहा है.
आजादी के बाद अंधेरा था
यह सिर्फ बिजली के खंभे और तार बिछाने की योजना नहीं है, बल्कि उन गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल है, जहां आजादी के 78 साल बाद भी अंधेरा था. गुवालगुंडी के आमाटोला में रोशनी पहुंचने के बाद अब केसीजी के 10 और मजराटोले भी उजाले की नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं.
सर्वे लगभग पूरा हो गया
वहीं जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल का कहना है कि हमारा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला पूर्व में नक्सल प्रभावित जिला होने की वजह से 'नियर नरार' योजना के दूसरे चरण में शामिल है, जिसके तहत सभी गांवों में सड़क के अलावा बिजली, पानी सहित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं. इसका सर्वे भी लगभग पूर्ण हो गया है और हम लोग पिछले छह महीने से प्रयासरत थे. इसके तहत पहले ही पांच-छह गांवों में बिजली पहुंच चुकी है. इनमें गुवालगुंडी, सिंघोरा, कटेमा, काशीबाहरा और लचना-झींगा शामिल हैं. पिछले दो-तीन महीने में प्रयास करके इन गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है.
लोगों में खुशी का माहौल
वहीं उन्होंने कहा कि अगला चरण उन गांवों का होगा, जहां बिजली पहुंच चुकी है. वहां हर घर तक मीटर कनेक्शन के माध्यम से स्थायी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि केवल तार और ट्रांसफार्मर लग जाने से वास्तविक विकास नहीं होगा. हर घर तक स्थायी बिजली पहुंचना जरूरी है. अंत में मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भी प्रयास किए जा रहे हैं. अब आवास भी बन रहे हैं, इसलिए यदि लोग इस योजना का लाभ लेंगे तो उन्हें कम दर पर, बल्कि कई मामलों में मुफ्त बिजली का भी लाभ मिल सकेगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में बिजली आने से खुशी का माहौल है. तीन-चार पीढ़ियां बीत जाने के बाद गांव में बिजली पहुंची है. इसके बाद से गांव के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.
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