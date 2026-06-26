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आजादी के 78 साल बाद 10 मजराटोलों तक पहुंचेगी बिजली, विद्युतीकरण को मिली प्रशासनिक मंजूरी

Chhattisgarh Development News: खैरागढ़ जिले के 10 मजराटोलों में बिजली पहुंचाने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है. सुशासन तिहार-2026 के तहत यह कदम ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा बदलाव है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में सुधार होगा.

Written ByHemant Kumar PalEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:08 PM IST
आजादी के 78 साल बाद 10 मजराटोलों तक पहुंचेगी बिजली, विद्युतीकरण को मिली प्रशासनिक मंजूरी
Image Credit: CM Majra Tola SchemeSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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