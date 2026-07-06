ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, किराए के बैंक खातों से करोड़ों का लेन-देन, मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार

किराए पर लिया था खाता, मुंबई से चलता था नेटवर्क

खैरागढ़ जिले के छुईखदान थाना पुलिस को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से संदिग्ध बैंक खातों की सूचना मिली थी. जांच में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के एक खाते में करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए. इसके बाद साइबर टीम ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की. पूछताछ में खुलासा हुआ कि खाताधारक ने अपना बैंक खाता हर महीने 12 हजार रुपये किराये पर दिया था. इसी खाते का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और साइबर ठगी से मिली रकम के लेन-देन के लिए किया जा रहा था. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मुंबई के पलावा सिटी स्थित एक फ्लैट से पूरे नेटवर्क का संचालन होता था.