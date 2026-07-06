ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, किराए के बैंक खातों से करोड़ों का लेन-देन, मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार

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Online Betting Gang Busted-खैरागढ़ पुलिस ने साइबर अपराध और ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो किराए के बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
किराए पर लिया था खाता, मुंबई से चलता था नेटवर्क
खैरागढ़ जिले के छुईखदान थाना पुलिस को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से संदिग्ध बैंक खातों की सूचना मिली थी. जांच में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के एक खाते में करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए. इसके बाद साइबर टीम ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की. पूछताछ में खुलासा हुआ कि खाताधारक ने अपना बैंक खाता हर महीने 12 हजार रुपये किराये पर दिया था. इसी खाते का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और साइबर ठगी से मिली रकम के लेन-देन के लिए किया जा रहा था. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मुंबई के पलावा सिटी स्थित एक फ्लैट से पूरे नेटवर्क का संचालन होता था.
4 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, गिरोह पिछले करीब दो वर्षों से फेयर प्ले, रेड्डी अन्ना, जयराम और शिवा बुक जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न राज्यों में अवैध कारोबार चला रहा था. बाद में मुंबई से संचालन बंद कर आरोपी अपने गृह जिलों में लौट आए, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह बंद नहीं हुआ था.कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से 19 एटीएम कार्ड, 5 बैंक पासबुक, 14 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप जब्त किया गया. इसके अलावा बैंक खातों में मौजूद 5 लाख रुपये फ्रीज कराए गए. जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 10 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है.
अवैध पैसों का लेन-देन
पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी अब लोगों के बैंक खातों को किराए पर लेकर अवैध पैसों का लेन-देन कर रहे हैं. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड या बैंक दस्तावेज किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी कानूनन अपराध है.
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