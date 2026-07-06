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ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, किराए के बैंक खातों से करोड़ों का लेन-देन, मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार

Khairagarh News-खैरागढ़ पुलिस ने किराए के बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये का ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByHemant Kumar PalEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 06, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:02 PM IST
ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, किराए के बैंक खातों से करोड़ों का लेन-देन, मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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