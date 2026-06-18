रंग-रोगन से नहीं छिपी हकीकत, खैरागढ़ में सरकारी दावों की खुली पोल, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

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Khairagarh Anganwadi News: खैरागढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत संकरी की आंगनबाड़ी बच्चों की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है. यहां एक ही जर्जर भवन में दो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां नौनिहाल रोजाना खतरे के साए में समय बिताने को मजबूर हैं.
हाल ही में विभाग द्वारा भवन की सफेदी और पुताई कराई गई है. पहली नजर में भवन चमचमाता दिखाई देता है, लेकिन दीवारों और छत पर पड़ी गहरी दरारें इसकी असली कहानी बयां कर रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल रंग-रोगन कर भवन को नया दिखाने की कोशिश की गई, जबकि उसकी मूल समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है.
छत से टपकता रहता पानी
बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है, कई जगहों से प्लास्टर और मलबा गिरता रहता है. भवन के अंदर बच्चों के बैठने की जगह की हालत भी खराब है, जहां फर्श से गिट्टी तक दिखाई देती है. केंद्र में बिजली, पंखा, शौचालय और बाउंड्री वॉल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक ही छोटे भवन में दो केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान तक उपलब्ध नहीं है.
किराये का भुगतान तक नहीं
ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, भवन की समस्या के चलते आंगनबाड़ी सहायिका ने कुछ समय तक निजी पैसे से किराये का भवन लेकर केंद्र संचालित किया था, ताकि बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियां प्रभावित न हों. लेकिन उस किराये की राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया. इससे यह भी सवाल उठता है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को विभाग कितना गंभीरता से ले रहा है.
सिस्टम की असली हकीकत
वहीं सरकार आंगनबाड़ियों को बच्चों के पोषण, शिक्षा और सुरक्षित वातावरण का केंद्र बताती है, लेकिन संकरी की तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है. यहां दीवारों पर चढ़ी सफेदी व्यवस्था की चमक दिखाने की कोशिश जरूर कर रही है, मगर दरारें और जर्जर छत सिस्टम की असली हकीकत उजागर कर रही हैं.
ग्रामीणों की प्रशासन से मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि केवल पुताई और दिखावटी मरम्मत के बजाय तत्काल नए भवन का निर्माण कराया जाए, लंबित किराया भुगतान किया जाए और बच्चों के लिए सुरक्षित एवं सुविधायुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले व्यवस्था सुधर सके.
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