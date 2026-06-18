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रंग-रोगन से नहीं छिपी हकीकत, खैरागढ़ में सरकारी दावों की खुली पोल, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

Khairagarh News: खैरागढ़ जिले के ग्राम पंचायत संकरी में एक जर्जर भवन में दो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं. छत से पानी टपकने, दीवारों में दरारें और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच बच्चे खतरे में पढ़ाई कर रहे हैं. ग्रामीणों ने नए भवन निर्माण और लंबित किराया भुगतान की मांग की है.

Written ByHemant Kumar PalEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 18, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:33 PM IST
रंग-रोगन से नहीं छिपी हकीकत, खैरागढ़ में सरकारी दावों की खुली पोल, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल
Image Credit: Khairagarh Anganwadi News

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