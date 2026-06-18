रंग-रोगन से नहीं छिपी हकीकत, खैरागढ़ में सरकारी दावों की खुली पोल, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

छत से टपकता रहता पानी

बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है, कई जगहों से प्लास्टर और मलबा गिरता रहता है. भवन के अंदर बच्चों के बैठने की जगह की हालत भी खराब है, जहां फर्श से गिट्टी तक दिखाई देती है. केंद्र में बिजली, पंखा, शौचालय और बाउंड्री वॉल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक ही छोटे भवन में दो केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान तक उपलब्ध नहीं है.