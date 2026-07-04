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चैंपियन गढ़ने वाला खैरागढ़ का मैदान अंधेरे में डूबा, मोबाइल की रोशनी में अभ्यास को मजबूर खिलाड़ी

Khairagarh Sports Ground News: खैरागढ़ का ऐतिहासिक खेल मैदान पिछले 15 दिनों से हाईमास्ट लाइट बंद होने के कारण अंधेरे में है. इससे खिलाड़ियों का अभ्यास प्रभावित हो रहा है. अंधेरे में असामाजिक गतिविधियां और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. नगर पालिका ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है.

Written ByHemant Kumar PalEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 04, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:50 PM IST
चैंपियन गढ़ने वाला खैरागढ़ का मैदान अंधेरे में डूबा, मोबाइल की रोशनी में अभ्यास को मजबूर खिलाड़ी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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