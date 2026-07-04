चैंपियन गढ़ने वाला खैरागढ़ का मैदान अंधेरे में डूबा, मोबाइल की रोशनी में अभ्यास को मजबूर खिलाड़ी

दो दिन में लाइट कर दी गई चालू

इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष गिरजा नंद चंद्राकर ने बताया कि हाईमास्ट लाइट में तकनीकी खराबी आई है. संबंधित टीम को सुधार कार्य के निर्देश दिए गए हैं और दो दिनों के भीतर लाइट फिर से चालू कर दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि खेल मैदान के समग्र विकास के लिए डोम शेड, पाथ-वे, महिला खिलाड़ियों के लिए शौचालय और चेंजिंग रूम निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.