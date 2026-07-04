चैंपियन गढ़ने वाला खैरागढ़ का मैदान अंधेरे में डूबा, मोबाइल की रोशनी में अभ्यास को मजबूर खिलाड़ी

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Khairagarh News: जिस मैदान ने खैरागढ़ को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए और जहां हर शाम सैकड़ों युवा अपने खेल और भविष्य के सपनों को आकार देते हैं, वही ऐतिहासिक खेल मैदान पिछले 15 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है. हाईमास्ट लाइट बंद होने से खिलाड़ी, मॉर्निंग और ईवनिंग वॉक करने वाले नागरिक और पुलिस-सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं.
शाम ढलते ही पूरा मैदान अंधेरे की चादर में समा जाता है. मजबूरी में खिलाड़ी या तो अधूरा अभ्यास कर घर लौट रहे हैं या फिर मोबाइल की रोशनी और सीमित उजाले में अभ्यास करने को विवश हैं. क्रिकेट, फुटबॉल, खो-खो, एथलेटिक्स सहित कई खेलों का नियमित अभ्यास प्रभावित हो रहा है. खिलाड़ियों का कहना है कि लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, लेकिन लाइट बंद होने से उनकी तैयारी पर सीधा असर पड़ रहा है.
रात के समय मैदान में शराबखोरी
अंधेरे का फायदा असामाजिक तत्व भी उठा रहे हैं. खिलाड़ियों के मुताबिक रात के समय मैदान में शराबखोरी होती है और शराब की बोतलें तोड़कर वहीं छोड़ दी जाती हैं. कई खिलाड़ियों के पैरों में कांच चुभने से चोट लग चुकी है. वहीं बारिश के मौसम में अंधेरे के कारण सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे हर दिन मैदान पहुंचने वाले लोगों में डर का माहौल है.
समस्या का स्थायी समाधान नहीं
खिलाड़ियों का कहना है कि हाईमास्ट लाइट बंद होने की शिकायत कई बार की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है. उनका कहना है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो युवाओं की तैयारी और खेल गतिविधियां लगातार प्रभावित होती रहेंगी.
दो दिन में लाइट कर दी गई चालू
इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष गिरजा नंद चंद्राकर ने बताया कि हाईमास्ट लाइट में तकनीकी खराबी आई है. संबंधित टीम को सुधार कार्य के निर्देश दिए गए हैं और दो दिनों के भीतर लाइट फिर से चालू कर दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि खेल मैदान के समग्र विकास के लिए डोम शेड, पाथ-वे, महिला खिलाड़ियों के लिए शौचालय और चेंजिंग रूम निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.
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