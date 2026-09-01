अंधेरे में डूबा खैरागढ़ पालिका कार्यालय, 3 करोड़ के बकाये पर कनेक्शन कटे, मोबाइल टॉर्च के सहारे कामकाज

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छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद कार्यालय में प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है. बिजली विभाग का ₹3 करोड़ से ज्यादा का बकाया होने के कारण नगर पालिका का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है. कनेक्शन कटते ही कार्यालय में अंधेरा छा गया, जिससे कर्मचारियों को जरूरी दस्तावेजों और फाइलों पर काम करने के लिए अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई.
कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल
बिजली जाने का असर सिर्फ कार्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे नगरपालिका के रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है. कंप्यूटर और ऑनलाइन सिस्टम के प्रभावित होने से कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कार्यालय आने वाले लोगों को भी अपने काम के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. अब यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है. कांग्रेस ने बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की नीतियों और नगरपालिका निकायों की आर्थिक स्थिति का खामियाजा अब आम लोगों और कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है.
मोबाइल टॉर्च के सहारे कामकाज
गौरतलब है कि बिजली कंपनी ने राज्य भर के सरकारी विभागों से बिजली बिल का भारी बकाया वसूलने की कोशिशें तेज कर दी हैं. अब मुख्य सवाल यह है कि करोड़ों रुपये का यह बकाया कब चुकाया जाएगा और नगर पालिका कार्यालय की बिजली सप्लाई ठीक कब होगी? फिलहाल, कर्मचारियों का मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर अंधेरे में काम करना मौजूदा हालात की असलियत बयां करता है.
कोंडागांव में सरकारी विभागों ने नहीं भरा बिजली बिल
बता दें कि कोंडागांव जिले में भी सरकारी दफ्तरों पर बिजली का लगभग ₹7.33 करोड़ का बकाया है. अकेले कोंडागांव नगरपालिका पर ही इस बकाये का ₹5.19 करोड़ बकाया है. लंबे समय से बिल का भुगतान न होने पर कार्रवाई करते हुए, बिजली विभाग ने 39 सरकारी दफ़्तरों, सुलभ शौचालयों, कम्युनिटी हॉल, EDM ऑफिस और अन्य संस्थानों की बिजली काट दी है. हालांकि, नगरपालिका की स्ट्रीट लाइट और पानी की सप्लाई वाले पंप हाउस के कनेक्शन नहीं काटे गए हैं, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी न हो.
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