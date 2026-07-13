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आंगनबाड़ी बना मयखाना! जहां बच्चों को मिलना था पोषण, वहां जाम छलकाते दिखे शराबी

खैरागढ़ जिले के गंडई नगर में आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 14 का एक बेहद शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें दो युवक केंद्र के अंदर बैठकर बीयर पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 13, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:02 PM IST
आंगनबाड़ी बना मयखाना! जहां बच्चों को मिलना था पोषण, वहां जाम छलकाते दिखे शराबी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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