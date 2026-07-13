आंगनबाड़ी बना मयखाना! जहां बच्चों को मिलना था पोषण, वहां जाम छलकाते दिखे शराबी

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आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की शिक्षा, पोषण और परवरिश का केंद्र होता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर वहां कुछ युवक बैठकर बीयर पीते हुए दिखें तो? छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के गंडई से सामने आया एक वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में दो युवक कथित तौर पर आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर बैठकर बीयर पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग हरकत में आ गया है. विभाग का कहना है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.
आंगनबाड़ी बनी 'बीयर बार'!
यह घटना खैरागढ़ जिले के गंडई शहर में आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 14 में की बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दो युवक आंगनबाड़ी के अंदर बैठकर बीयर पीते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है. लोगों का कहना है कि यह घटना बहुत गंभीर है, क्योंकि यह केंद्र छोटे बच्चों के पोषण और शुरुआती शिक्षा के लिए जिम्मेदार है. स्थानीय लोगों के अनुसार इस मामले की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई थी और विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच भी की. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच अभी चल रही है.
थाने में दर्ज कराई गई शिकायत
परियोजना अधिकारी सुनील बंजारे ने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिका ने उन दो युवकों को परिसर से खदेड़ दिया था. इस घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और नियमों के अनुसार संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा और कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र को उस इमारत से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां यह घटना हुई थी.
गंडई के एक आंगनबाड़ी केंद्र का यह वायरल वीडियो स्थानीय लोगों के बीच चिंता का विषय बन गया है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग इस मामले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं.
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