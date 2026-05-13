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खैरागढ़ में जल संकट, नल कनेक्शन लगे, टैक्स भी वसूला, पर 7 साल से पानी को तरस रहे लोग

Khairagarh Water Crisis: खैरागढ़ जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 1 पिपरिया में पेयजल संकट ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है.  घरों में नल कनेक्शन दिए गए और लगातार पानी टैक्स भी वसूला जा रहा है, लेकिन हालात यह हैं कि वार्ड के कई घरों तक आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची.

Written By  Pooja|Last Updated: May 13, 2026, 03:27 PM IST
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खैरागढ़ में जल संकट, नल कनेक्शन लगे, टैक्स भी वसूला, पर 7 साल से पानी को तरस रहे लोग

Water Crisis: खैरागढ़ जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 1 पिपरिया में पेयजल संकट ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है. नगर पालिका द्वारा वर्षों पहले नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई, घरों में नल कनेक्शन दिए गए और लगातार पानी टैक्स भी वसूला जा रहा है, लेकिन हालात यह हैं कि वार्ड के कई घरों तक आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची.

वार्ड की गलियों में हर दिन पानी की तलाश से शुरू होता है. कोई निजी टैंकर बुला रहा है, कोई दूर के बोरिंग से पानी ढो रहा है, तो कोई पड़ोसियों के यहां से पानी मांगने को मजबूर है. स्थानीय निवासी शबाना बेगम बताती हैं कि पिछले सात-आठ वर्षों से उनका परिवार अपने खर्च पर टैंकर से पानी मंगवा रहा है. कई बार शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. प्रेमलता वर्मा के मुताबिक मोहल्ले में पानी की स्थिति बेहद खराब है. उनका कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वादे तो करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं करता. पानी नहीं मिलने के बावजूद नगर पालिका नियमित रूप से नल टैक्स वसूल रही है.

वार्ड निवासी शेख इस्माइल ने बताया कि वे पिछले सात वर्षों से पानी खरीदकर पी रहे हैं और अब तक करीब एक लाख सत्तर हजार रुपये खर्च कर चुके हैं. वहीं केवड़ा मारकंडे बताती हैं कि उन्हें पानी लाने के लिए छोटे बच्चों को घर में बंद कर बाहर जाना पड़ता है. कई बार दूर-दराज के स्रोतों से बाल्टियों में पानी लाना उनकी मजबूरी बन चुका है.वार्डवासियों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद भी जलापूर्ति शुरू नहीं की गई और शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया. अब लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं. इस मामले में नगर पालिका के सीएमओ पुनीत वर्मा ने कहा कि उन्हें वार्ड की समस्या की जानकारी मिली है और जल्द ही मामले में आवश्यक कार्यवाही कर जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जाएगा.

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