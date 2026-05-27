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खैरागढ़ बनेगा छत्तीसगढ़ का नया टूरिज्म हब! जंगल, झरने से चमकेगा जिला, प्रशासन ने बनाई बड़ी योजना

Chhattisgarh News: खैरागढ़ जिले को एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. जिला प्रशासन ने आठ प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल शामिल हैं.

 

Written By  Hemant Kumar Pal|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 27, 2026, 01:22 PM IST
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खैरागढ़ बनेगा छत्तीसगढ़ का नया टूरिज्म हब! जंगल, झरने से चमकेगा जिला, प्रशासन ने बनाई बड़ी योजना

Khairagarh News: छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ जिला अब सिर्फ कला और संगीत के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में भी अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी में है. जिला प्रशासन ने पर्यटन विकास के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है, जिसके तहत पहले चरण में आठ प्रमुख पर्यटन स्थलों के समग्र विकास को मंजूरी दी गई है.

प्रशासन ने बनाई बड़ी योजना
जानकारी के अनुसार जिले के भीतर आठ प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह अनुमान है कि निकट भविष्य में यह पर्यटन क्षेत्र जिले की अर्थव्यवस्था और रोजगार का एक प्रमुख आधार बनेगा. मैकल पर्वतमाला की घाटियां, बैताल रानी घाट की रोमांचक खाइयां, मंडीप खोल की रहस्यमयी सुंदरता और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब एक व्यापक पर्यटन मानचित्र का अभिन्न अंग बनने के लिए तैयार हैं.  पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है.

आठ प्रमुख स्थलों को मंजूरी
पहले चरण में आठ प्रमुख स्थलों के व्यापक विकास को मंजूरी दी गई है. इनमें करेला में मां भवानी मंदिर, गंडई में प्राचीन शिव मंदिर, लावातरा में मंदीप खोल, छिंदारी बांध (जिसे रानी रश्मिदेवी जलाशय के रूप में भी जाना जाता है), इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, नर्मदा कुंड, पैलीमेटा में सुरही जलाशय और बैताल रानी घाट शामिल हैं.

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इन स्थलों पर स्वच्छता, रोशनी, डिजिटल सुविधाएं, साइनेज, पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचा, आवास और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. जिला पंचायत के CEO प्रेम कुमार पटेल का कहना है कि खैरागढ़ केवल एक कृषि प्रधान जिला ही नहीं है, बल्कि इसमें पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं. उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के विजन 2047 में पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है, और इसे उद्योग का दर्जा दिए जाने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग की योजना
प्रशासन अब न केवल कुछ खास पर्यटन स्थलों को विकसित करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि पूरे जिले की व्यापक ब्रांडिंग करने की भी योजना बना रहा है. सोशल मीडिया, YouTube और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खैरागढ़ की खूबसूरती को देश और दुनिया के सामने पेश करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं. अगर इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो आने वाले सालों में खैरागढ़ को न केवल संगीत का शहर के रूप में, बल्कि छत्तीसगढ़ के एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में भी पहचान मिलेगी.

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