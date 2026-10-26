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खैरागढ़ में राज्य स्तरीय खेलों का आगाज, 5 संभागों के 330 खिलाड़ी फुटबॉल और खो-खो में दिखाएंगे दमखम

खैरागढ़ में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता-2026 शुरू हो गई है. चार दिवसीय आयोजन में छत्तीसगढ़ के पांच संभागों के 330 खिलाड़ी फुटबॉल और खो-खो में हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता का समापन 29 अक्टूबर को होगा.

Written ByHemant Kumar Pal
Published: Oct 26, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 11:07 PM IST
खैरागढ़ में राज्य स्तरीय खेलों का आगाज, 5 संभागों के 330 खिलाड़ी फुटबॉल और खो-खो में दिखाएंगे दमखम
Image Credit: ZEE MEDIA

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