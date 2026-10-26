/खैरागढ़ में राज्य स्तरीय खेलों का आगाज, 5 संभागों के 330 खिलाड़ी फुटबॉल और खो-खो में दिखाएंगे दमखम

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खैरागढ़ में सोमवार को 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता-2026 का शुभारंभ हुआ. राजा फतेह सिंह खेल मैदान में 26 से 29 अक्टूबर तक आयोजित इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के पांच संभागों के 330 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता में फुटबॉल और खो-खो के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं.
प्रतियोगिता में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के खिलाड़ी शामिल हुए हैं. इसमें 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता रखी गई है. वहीं, 14 और 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं खो-खो में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं.
अधिकारी, शिक्षक और कोच भी पहुंचे
उद्घाटन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, भारत स्काउट एवं गाइड के जिला मुख्य आयुक्त भागवत शरण सिंह और जिला पंचायत खैरागढ़ के सीईओ प्रेम कुमार पटेल प्रमुख रूप से मौजूद रहे. प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के साथ करीब 50 अधिकारी, शिक्षक और कोच भी पहुंचे हैं.
जिला शिक्षा विभाग के अनुसार, बाहर से आए खिलाड़ियों के ठहरने के लिए शिशु मंदिर, मंगल भवन और शासकीय संस्थानों में व्यवस्था की गई है. खिलाड़ियों को आयोजन स्थल तक आने-जाने में परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है.
बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था
जिला शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार देवांगन ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए पानी, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ठहरने के स्थानों और बसों पर ‘अतिथि देवो भव’ का संदेश भी लिखवाया गया है, ताकि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के बीच बेहतर आतिथ्य का संदेश पहुंचे. प्रतियोगिता का समापन 29 अक्टूबर को होगा.