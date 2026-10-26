/खैरागढ़ में राज्य स्तरीय खेलों का आगाज, 5 संभागों के 330 खिलाड़ी फुटबॉल और खो-खो में दिखाएंगे दमखम

जिला शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार देवांगन ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए पानी, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ठहरने के स्थानों और बसों पर ‘अतिथि देवो भव’ का संदेश भी लिखवाया गया है, ताकि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के बीच बेहतर आतिथ्य का संदेश पहुंचे. प्रतियोगिता का समापन 29 अक्टूबर को होगा.