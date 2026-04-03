नकली बाल...फर्जी मुखौटा, खपरी डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा; चोरी के लिए बुजुर्ग दंपति की हत्या, 4 गिरफ्तार

(रिपोर्टः जितेंद्र कंवर, जांजगीर चांपा)

Janjgir Champa Crime News: जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. जहां चोरी की नीयत से घर में घुसे आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी. यह सनसनीखेज घटना 1 अप्रैल की सुबह सामने आई, जब गांव के लोगों ने संतराम साहू और उनकी पत्नी श्यामबाई साहू को उनके ही घर में खून से लथपथ मृत अवस्था में देखा. घटना के बाद पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल बन गया.

शुरुआती जांच में साफ हुआ कि दंपति गांव में अकेले रहते थे और किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी. ऐसे में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरी के एंगल से जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाए गए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पहले से ही घर की स्थिति से परिचित थे. उन्होंने योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया. पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने नकली बाल और मुखौटे का इस्तेमाल किया और रात के समय छत के रास्ते घर में दाखिल हुए.

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आरोपियों ने चाकू से किया हमला

इसी दौरान संतराम साहू की नींद खुल गई और उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की. खुद को पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शोर सुनकर उठी उनकी पत्नी श्यामबाई साहू पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया और उसकी भी जान ले ली. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से सोने का हार और चांदी की पायल लेकर फरार हो गए.

ऐसे हुआ हत्याकांड का खुलासा

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी गजेन्द्र पाल दिनकर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने सुरेन्द्र यादव, श्यामरतन दिनकर और विजेन्द्र पाल को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू, चोरी के जेवर और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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