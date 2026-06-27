'आदर्श ग्राम' बनेगा नक्सलियों का गढ़ 'किसकोड़ो', डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों के बीच लगाई चौपाल, कर दिए बड़े-बड़े ऐलान

नक्सलियों का केंद्र था किसकोड़ो

बता दें कि अक्टूबर 2025 तक किसकोड़ो एरिया नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, जिसे अब नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया जा चुका है. हाल ही में गांव में पेयजल संकट दूर करने के लिए बोर खनन कराया गया है. दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया. कभी बंदूक और भय की पहचान रखने वाला किसकोड़ो अब विकास, विश्वास और लोकतंत्र की नई पहचान बनता दिखाई दे रहा है. सरकार का दावा है कि आने वाले समय में यह गांव आदर्श ग्राम के रूप में पूरे बस्तर के लिए मिसाल बनेगा.