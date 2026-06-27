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'आदर्श ग्राम' बनेगा नक्सलियों का गढ़ 'किसकोड़ो', डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों के बीच लगाई चौपाल, कर दिए बड़े-बड़े ऐलान

Kiskodo Development News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे खतरनाक नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले किसकोड़ो में अब विकास की बहार देखने को मिल रही है. वहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पहुंचकर ग्रामीणों के बीच जनचौपाल लगाई. जहां पर उन्होंने कई बड़े-बड़े ऐलान किए हैं.

Written By Kamal KumarEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 27, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:26 PM IST
'आदर्श ग्राम' बनेगा नक्सलियों का गढ़ 'किसकोड़ो', डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों के बीच लगाई चौपाल, कर दिए बड़े-बड़े ऐलान
Image Credit: Bastar Vijay Sharma NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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कमल कुमार कांकेर से रिपोर्टर हैं.

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