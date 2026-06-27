'आदर्श ग्राम' बनेगा नक्सलियों का गढ़ 'किसकोड़ो', डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों के बीच लगाई चौपाल, कर दिए बड़े-बड़े ऐलान

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Bastar Vijay Sharma News: छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर के ग्राम किसकोड़ो में शुक्रवार को इतिहास बनता नजर आया. कभी नक्सलियों की चौपाल के लिए कुख्यात रहा यह गांव अब लोकतंत्र और विकास की नई मिसाल बन रहा है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों के बीच जनचौपाल लगाई, जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और किसकोड़ो को आदर्श ग्राम बनाने का ऐलान किया.
वहीं कभी नक्सल संगठन का मजबूत गढ़ रहे किसकोड़ो में अब बदलाव की बयार बह रही है. शुक्रवार की शाम को डिप्टी सीएम विजय शर्मा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया. उन्होंने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर संवाद किया और क्षेत्र की समस्याओं एवं विकास संबंधी मांगों को गंभीरता से सुना. इस दौरान आसपास की आठ पंचायतों के सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.
विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश
इस दौरान ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने, बिजली व्यवस्था मजबूत करने, बंडापाल में सब-स्टेशन निर्माण, खाद भंडारण केंद्र, स्कूल की बाउंड्रीवाल और मातला मार्ग पर पाइप पुलिया निर्माण जैसी मांगें रखीं. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और अस्पताल तक मरीजों के आवागमन के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए.
आदर्श ग्राम के रूप में विकसित
वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसकोड़ो को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी. उन्होंने ग्रामीणों को जैविक खेती अपनाने, प्रशिक्षण और प्रमाणन कराने तथा आसपास की पंचायतों के उत्पादों की ब्रांडिंग करने की बात कही. साथ ही लघु वनोपज प्रसंस्करण की व्यवस्था विकसित करने के भी निर्देश दिए.
पहली बार गांव में लगाई चौपाल
इसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि पहले गांव में नक्सलियों की चौपाल लगती थी और लोग शाम ढलते ही घरों से निकलने से डरते थे. वहीं बच्चों को जबरन नक्सली संगठन में शामिल करने की कोशिश होती थी और सरकारी कर्मचारी भी यहां पदस्थापना से बचते थे. लेकिन अब पहली बार गांव में शासन के उप मुख्यमंत्री की जनचौपाल लगी है, जिससे लोगों में विकास और लोकतंत्र के प्रति नया विश्वास जगा है.
नक्सलियों का केंद्र था किसकोड़ो
बता दें कि अक्टूबर 2025 तक किसकोड़ो एरिया नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, जिसे अब नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया जा चुका है. हाल ही में गांव में पेयजल संकट दूर करने के लिए बोर खनन कराया गया है. दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया. कभी बंदूक और भय की पहचान रखने वाला किसकोड़ो अब विकास, विश्वास और लोकतंत्र की नई पहचान बनता दिखाई दे रहा है. सरकार का दावा है कि आने वाले समय में यह गांव आदर्श ग्राम के रूप में पूरे बस्तर के लिए मिसाल बनेगा.
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