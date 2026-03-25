कंफ्यूजन के बीच छग सरकार का बड़ा फैसला, 26 या 27 मार्च को कब रहेगी राम नवमी की छुट्टी? जानिए किसकी मांग पर जारी हुआ आदेश

Holiday On Ram Navami: रामनवमी को लेकर चल रहे कंफ्यूजन के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 मार्च गुरुवार को रामनवमी के अवकाश पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. जिसके चलते सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे. इस बार सरकार ने रामनवमी को सम्मान्य अवकाश की बजाय सार्वजनिक छुट्टी के श्रेणी में रखा है, जिससे सब सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश बन गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग में अधिसूचना जारी करते हुए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश घोषित है. जिसके चलते सभी शासकीय कार्यलय और बैंक बंद रहेंगे. बता दे बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बैंकों में भी रामनवमी का अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया था. बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन के अनुरोध विचार विमर्श के बाद सामान्य प्रशासन विभाग में आदेश जारी किया है.

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रामनवमी तिथी को लेकर कंफ्यूजन

बताया जा रहा है कि पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे शुरू होगी और 27 मार्च, 2026 को सुबह 10:06 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि (सूर्योदय पर आधारित गणना) के आधार पर राम नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी. राम नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक रहेगा. मध्याह्न काल जिसे भगवान राम के जन्म का सटीक क्षण माना जाता है दोपहर 12:27 बजे होगा. ऐसे में रामनवमी की छुट्टी को लेकर हर जगह कंफ्यूजन चल रहा है. कई राज्यों में राम नवमी की छुट्टी 26 मार्च को घोषित की गई है. वहीं कई प्रदेशों में 27 मार्च की छुट्टी है. मध्यप्रदेश में सरकारी अवकाश 27 मार्च 2026 शुक्रवार को घोषित किया गया है. इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बैंक शाखाएं, स्कूल-कॉलेज और अधिकांश शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

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