पहली ने ठुकराया, दूसरी ने अपनाया... फिर दोनों ने एक साथ थाम लिया हाथ! छत्तीसगढ़ के हितेश की 'अजब प्रेम की गजब कहानी

Chhattisgarh Viral Marriage: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक युवक ने एक ही मंडप में दो लड़कियों से शादी की. इतना ही नहीं दोनों लड़कियों के साथ सात फेरे भी लिए. छत्तीसगढ़ की अनोख शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
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Kondagaon Double Wedding News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने एक ही मंडप में दो लड़कियों से सात फेरे लिए और साथ जीने-मरने की कसमें खाईं. यह शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में दूल्हा दोनों दुल्हनों का हाथ थामकर अग्नि के फेरे लेते नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों और ग्रामीणों ने जश्न के दौरान डांस और उत्सव मनाया. इस शादी की चर्चा पूरे प्रदेश में जोरों पर है.
यह विवाह फरसगांव ब्लॉक के ग्राम बैलगांव का है. दूल्हे का नाम हितेश यादव है और वह खेती-किसानी करता है. उसकी पहली पत्नी फुलबती शंकरपुर की रहने वाली हैं, जबकि दूसरी पत्नी यामिनी बनियागांव की निवासी हैं. दूल्हे का कहना है कि पहली लड़की ने शुरू में उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, जबकि दूसरी लड़की ने तुरंत हां कह दी. बाद में परिस्थितियों के चलते दोनों ही शादी के लिए राजी हो गईं.
विधि-विधान से शादी
मिली जानकारी के मुताबिक, विवाह समारोह पूरी पारंपरिक विधि-विधान के अनुसार संपन्न हुआ. 23 मार्च 2026 को हल्दी और मंडपाच्छादन की रस्में आयोजित की गईं. इसके अगले दिन, 24 मार्च को पाणिग्रहण, लग्न और आशीर्वाद समारोह सम्पन्न हुए. सभी रस्मों को पारंपरिक तरीके से निभाया गया और समारोह में दोनों परिवारों और गांव के लोगों ने भाग लिया.
सहमति से हुई शादी
वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यह विवाह तीनों परिवारों की सहमति और समाज के बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ. इसे इस तरह से किया गया ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न उत्पन्न हो. शादी के खुले तौर पर होने और सभी रस्मों के पारंपरिक तरीके से पूरे होने के कारण यह घटना अब सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चा का विषय बन गई है.
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