राष्ट्रपति भवन के 15 अगस्त निमंत्रण में दिखी बस्तर की लौह कला, शिल्पकार तिजूराम का घर बना आकर्षण का केंद्र

राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि

बता दें कि राष्ट्रपति भवन की ओर से इस वर्ष के निमंत्रण में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय हस्तकलाओं को विशेष स्थान दिया गया है. निमंत्रण के साथ शामिल हस्तनिर्मित धातु की घंटी और सजावटी कलाकृति को भी बस्तर की पारंपरिक लौह शिल्प शैली से प्रेरित बताया जा रहा है. अगर यह पुष्टि होती है, तो यह कोंडागांव और पूरे बस्तर के पारंपरिक शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.



शिल्प कलाकृतियां दिख रही

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार तिजूराम बघेल विश्वकर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मेरे घर और दीवारों पर बनाई गई लौह शिल्प कलाकृतियां साफ दिखाई दे रही हैं. कुछ समय पहले दिल्ली से कुछ लोग आए थे और मेरे घर की कई तस्वीरें लेकर गए थे. हालांकि, उस समय उन्होंने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया. मुझे बेहद खुशी हो रही है. आधिकारिक सूचना अभी मुझे नहीं मिली है, लेकिन वीडियो में अपने घर की तस्वीरें देखकर पूरा परिवार बेहद खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं.



शिल्पकार के परिवार में खुशी

ये जो ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, यह वही घर है, जहां तैयार हुईं बस्तर की पारंपरिक लौह शिल्प की कलाकृतियां अब देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थान से जुड़े 15 अगस्त के विशेष निमंत्रण में दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. दीवारों पर नजर आ रही ये कलाकृतियां सिर्फ लोहे से बनी आकृतियां नहीं हैं, बल्कि बस्तर की सदियों पुरानी कला, संस्कृति और शिल्प परंपरा की पहचान हैं. और अब राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण में इनकी झलक ने शिल्पकार के परिवार की खुशी को दोगुना कर दिया है.