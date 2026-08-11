राष्ट्रपति भवन के 15 अगस्त निमंत्रण में दिखी बस्तर की लौह कला, शिल्पकार तिजूराम का घर बना आकर्षण का केंद्र

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Bastar Iron Craft: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन की ओर से देश-विदेश के विशिष्ट अतिथियों को भेजे जा रहे खास 'एट होम' समारोह के निमंत्रण पत्र में छत्तीसगढ़ के बस्तर की पारंपरिक कला की झलक दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे निमंत्रण पत्र के वीडियो में कोंडागांव के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लौह शिल्पकार तिजूराम विश्वकर्मा के घर और घर की बाहरी दीवारों पर बनी लौह शिल्प कलाकृतियां नजर आ रही हैं.
निमंत्रण में बस्तर की पारंपरिक लौह शिल्प कला को स्थान मिलने की खबर से शिल्पकार के परिवार के साथ-साथ पूरे कोंडागांव में उत्साह का माहौल है. बस्तर की पहचान सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और जनजातीय संस्कृति से ही नहीं, बल्कि अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक हस्तकलाओं से भी है. इन्हीं कलाओं में शामिल है कोंडागांव की प्रसिद्ध लौह शिल्प कला, जिसने देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है.
वायरल हो रहा निमंत्रण कार्ड
अब इसी कला की झलक राष्ट्रपति भवन के 15 अगस्त के विशेष निमंत्रण में दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे निमंत्रण कार्ड के वीडियो में कोंडागांव के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लौह शिल्पकार तिजूराम विश्वकर्मा के घर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. घर की बाहरी दीवारों पर बनाई गईं उनकी लौह शिल्प कलाकृतियां भी वीडियो में नजर आ रही हैं. इसे लेकर शिल्पकार का पूरा परिवार बेहद खुश और गौरवान्वित है.
राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि
बता दें कि राष्ट्रपति भवन की ओर से इस वर्ष के निमंत्रण में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय हस्तकलाओं को विशेष स्थान दिया गया है. निमंत्रण के साथ शामिल हस्तनिर्मित धातु की घंटी और सजावटी कलाकृति को भी बस्तर की पारंपरिक लौह शिल्प शैली से प्रेरित बताया जा रहा है. अगर यह पुष्टि होती है, तो यह कोंडागांव और पूरे बस्तर के पारंपरिक शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.
शिल्प कलाकृतियां दिख रही
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार तिजूराम बघेल विश्वकर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मेरे घर और दीवारों पर बनाई गई लौह शिल्प कलाकृतियां साफ दिखाई दे रही हैं. कुछ समय पहले दिल्ली से कुछ लोग आए थे और मेरे घर की कई तस्वीरें लेकर गए थे. हालांकि, उस समय उन्होंने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया. मुझे बेहद खुशी हो रही है. आधिकारिक सूचना अभी मुझे नहीं मिली है, लेकिन वीडियो में अपने घर की तस्वीरें देखकर पूरा परिवार बेहद खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं.
शिल्पकार के परिवार में खुशी
ये जो ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, यह वही घर है, जहां तैयार हुईं बस्तर की पारंपरिक लौह शिल्प की कलाकृतियां अब देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थान से जुड़े 15 अगस्त के विशेष निमंत्रण में दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. दीवारों पर नजर आ रही ये कलाकृतियां सिर्फ लोहे से बनी आकृतियां नहीं हैं, बल्कि बस्तर की सदियों पुरानी कला, संस्कृति और शिल्प परंपरा की पहचान हैं. और अब राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण में इनकी झलक ने शिल्पकार के परिवार की खुशी को दोगुना कर दिया है.
कलाकारों को मिलेंगे रोजगार
बता दें कि कोंडागांव लंबे समय से लौह शिल्प, ढोकरा, टेराकोटा और लकड़ी की नक्काशी जैसी पारंपरिक कलाओं का प्रमुख केंद्र रहा है. राष्ट्रपति के 15 अगस्त के निमंत्रण में बस्तर की शिल्प परंपरा को स्थान मिलने की खबर से स्थानीय कलाकारों में गर्व का माहौल है. वहीं, शिल्पकारों को उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पहचान मिलने से बस्तर की पारंपरिक कलाओं को नए बाजार और कलाकारों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे.
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