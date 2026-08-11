Add Zee Business As A Preferred Source
App

राष्ट्रपति भवन के 15 अगस्त निमंत्रण में दिखी बस्तर की लौह कला, शिल्पकार तिजूराम का घर बना आकर्षण का केंद्र

Kondagaon News: राष्ट्रपति भवन के 15 अगस्त के निमंत्रण में दिखाई दे रही तस्वीरें बस्तर के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार तिजूराम विश्वकर्मा के घर की बताई जा रही हैं. सोशल मीडिया पर तस्वीरें होने के बाद शिल्पकार के परिवार में खुशी का माहौल है.

Written ByCHAMPESH JOSHIEdited ByManish kushawah
Published: Aug 11, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:50 PM IST
राष्ट्रपति भवन के 15 अगस्त निमंत्रण में दिखी बस्तर की लौह कला, शिल्पकार तिजूराम का घर बना आकर्षण का केंद्र
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

CHAMPESH JOSHI

CHAMPESH JOSHI

CHAMPESH JOSHI, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकारी स्कूलों की बदहाली पर बाल आयोग नाराज, टॉयलेट में मिले कंडोम-शराब की बोतलें
2
3
4
5