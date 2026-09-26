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3 दिन की बारिश से हाहाकार! किसान की नाले में बहने से मौत, खेतों में भरा पानी, फसलें बर्बाद, मौसम खुलने से लोगों ने ली राहत की सांस

कोंडागांव में तीन दिनों की भारी बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. खेत की नाली में बह जाने से एक किसान की मौत हो गई, वहीं हजारों एकड़ फसल के पानी में डूबे रहने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है.

Written ByCHAMPESH JOSHIEdited ByPooja
Published: Sep 26, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 02:26 PM IST
3 दिन की बारिश से हाहाकार! किसान की नाले में बहने से मौत, खेतों में भरा पानी, फसलें बर्बाद, मौसम खुलने से लोगों ने ली राहत की सांस

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CHAMPESH JOSHI

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CHAMPESH JOSHI, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से रिपोर्टर हैं.

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