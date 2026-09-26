/3 दिन की बारिश से हाहाकार! किसान की नाले में बहने से मौत, खेतों में भरा पानी, फसलें बर्बाद, मौसम खुलने से लोगों ने ली राहत की सांस

प्रशासन अलर्ट

इस बारिश के बीच एक किसान की खेत के नाले में बहने से मौत हो गई. हादसे ने इलाके में मातम पसार दिया है. वहीं निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को घर खाली करवाकर सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया है. बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे बच्चों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी. जांजगीर और सरगुजा संभाग से प्रतियोगिता के लिए निकले बच्चों को रास्ते में रोककर कोंडागांव में ही सुरक्षित ठहराया गया, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.