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जहां गूंजती थीं नक्सलियों की गोलियां, अब वहां बनेगा टूरिस्ट हब, देशी रेस्टोरेंट और एडवेंचर पार्क से सजेगा पुष्पाल वैली

Kondagaon News: कोंडागांव जिले में स्थित पुष्पल वैली, जो कभी नक्सलियों का केंद्र हुआ करता था अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है. नक्सल-मुक्त होने के बाद से इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

 

Written By  CHAMPESH JOSHI|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 02, 2026, 02:24 PM IST
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जहां गूंजती थीं नक्सलियों की गोलियां, अब वहां बनेगा टूरिस्ट हब, देशी रेस्टोरेंट और एडवेंचर पार्क से सजेगा पुष्पाल वैली

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थित पुष्पाल वैली क्षेत्र जो कभी नक्सलियों का गढ़ और प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था अब तेजी से एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है. दो दशकों तक नक्सलियों के प्रभाव में रहने के कारण, यह क्षेत्र पहले आम जनता के लिए दुर्गम था. लेकिन नक्सलियों की गतिविधियों के समाप्त होने के बाद अब इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

मिनी कश्मीर से तुलना
इस जगह को एक पर्यटन हब में बदलने के लिए वन विभाग ने पहले ही कई करोड़ रुपये की एक परियोजना का मसौदा तैयार कर लिया है, और पहले चरण के कार्यों के लिए मंज़ूरी भी मिल गई है. अब तक न केवल आम जनता इस जगह तक पहुंचने में असमर्थ थी बल्कि स्थानीय विधायक जो कि वर्तमान वन मंत्री केदार कश्यप भी हैं ने भी कभी यहां का दौरा नहीं किया था. पहली बार इस जगह पर पहुंचने पर उन्होंने इस स्थान की तुलना "मिनी कश्मीर" से की. 

देशी रेस्टोरेंट और एडवेंचर पार्क से सजेगा पुष्पाल वैली
दो दशकों तक यह पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में रहा. अब जब नक्सली चले गए हैं तो स्थानीय लोग आखिरकार राहत की सांस ले पा रहे हैं, और यह इलाका एक बार फिर आम लोगों के लिए सुलभ हो गया है. गांव वाले बताते हैं कि यही वह पहाड़ी थी जहां कभी नक्सली अपने नए रंगरूटों को लड़ाई की ट्रेनिंग दिया करते थे. लेकिन अब जब यहां पहुंचना बेहद आसान हो गया है, तो लोग अपना खाली समय बिताने के लिए यहां उमड़ रहे हैं. इस जगह को विकसित करने की योजनाएं अभी चल रही हैं, जिसमें देसी रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए एक बगीचा, नदी में मोटर बोटिंग की सुविधाएं, एक वॉचटावर, झूले, एक रोपवे और रात में रुकने के लिए कॉटेज शामिल होंगे. उम्मीद है कि यह काम पूरा होने के बाद यह जगह राष्ट्रीय मानचित्र पर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगी.

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प्रकृति से बिना छेड़छाड़
वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस स्थान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था. यह मेरा अपना ही विधानसभा क्षेत्र है, फिर भी मैं पहले यहां नहीं पहुंच पाया था. लेकिन नक्सली गतिविधियों के खात्मे के बाद अब यहां पहुंचना काफी आसान हो गया है. मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्थान जल्द ही भारत के पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान हासिल करेगा. इसी उद्देश्य से मैंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्राकृतिक पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सभी आवश्यक कार्य पूरे करें.

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