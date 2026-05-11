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कोरबा में मचा हड़कंप! जिला पंचायत सीईओ पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप, चेंबर के बाहर धरने पर बैठे दिग्गज

Korba News: कोरबा जिले में बीजेपी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग पर कमीशनखोरी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं. नाराज सदस्यों ने जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरना देकर नारेबाजी की.

Written By  NEELAM DAS PADWAR|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 11, 2026, 10:14 PM IST
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Chhattisgarh Su-shasan Tihar: छत्तीसगढ़ में साय सरकार की तरफ से सुशासन तिहार मनाया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना, समस्याओं का त्वरित निराकरण करना और शासन व जनता के बीच भरोसे को मजबूत करना है. लेकिन, कोरबा जिले में कुछ अधिकारियों पर इस उद्देश्य के विपरीत काम करने के आरोप लग रहे हैं. बीजेपी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने जिला पंचायत सीईओ पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं.

जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का कहना है कि जनहित से जुड़े कार्यों के लिए भी 5 प्रतिशत कमीशन मांगा जाता है. उनका आरोप है कि जब किसी समस्या को लेकर सीईओ के चेंबर में जाते हैं तो वहां अभद्र व्यवहार किया जाता है और जनता से जुड़े कामों को गंभीरता से नहीं लिया जाता. इसी को लेकर जिला पंचायत कार्यालय के सामने जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की.

इंतजार के बाद भी नहीं पहुंचे
दरअसल, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग की कार्यप्रणाली और डीएमएफ फंड के उपयोग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसी मुद्दे पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चेंबर में सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विकास कार्यों और निर्माण योजनाओं पर चर्चा होनी थी. बैठक में सीईओ दिनेश कुमार नाग को भी बुलाया गया था, लेकिन करीब तीन घंटे इंतजार के बाद भी वे नहीं पहुंचे. इससे नाराज अध्यक्ष और सदस्य जिला पंचायत परिसर में धरने पर बैठ गए. इसी दौरान जब सीईओ अपने चेंबर से बाहर निकले तो सदस्यों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने 'अभी समय नहीं है' कहकर वहां से चले गए. इसके बाद जनप्रतिनिधि भड़क गए और सीईओ पर मनमानी, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और कथित कमीशनखोरी के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

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इस्तीफा देने को मजबूर होंगे
जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों के कार्यों को महत्व नहीं दिया गया और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे इस्तीफा देने को मजबूर होंगे. उन्होंने दावा किया कि सीईओ की कार्यप्रणाली से जुड़े रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद हैं. उनका कहना था कि 20-25 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कई सीईओ देखे, लेकिन ऐसा रवैया पहले कभी नहीं देखा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक महीने के भीतर स्थिति नहीं सुधरी तो 10 जून को जिला पंचायत कार्यालय में ताला लगाया जाएगा. वहीं इस मामले पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि शिकायतों के आधार पर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा. जरूरत पड़ने पर प्रदेश स्तर पर कार्रवाई करते हुए सीईओ को हटाया भी जा सकता है.

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