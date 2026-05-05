शराब पीकर पत्नी को पीटा, वो मायके गई तो 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति...लौटने की शर्त पर नीचे उतरा

Husband Climbs on Tower-छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी के मायके जाने से नाराज होकर 150 फीट ऊंचे हाइटेंशन लाइव के टावर पर चढ़ गया. पति टावर पर चढ़ने के बाद सुसाइड करने की धमकी देता रहा. युवक ने काफी देर तक हंगामा किया और करीब 2.5 घंटे के बाद वह वापस नीचे उतरा. लेकिन पति नीचे पत्नी के घर वापस लौटने की हामी भरने के बाद ही उतरा. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह मामला उरगा थाना क्षेत्र का है.

शराब पीकर की मारपीट, पत्नी गई मायके

जानकारी के अनुसार, पति का नाम मुकेश सांडे है, जो पत्नी के साथ करमंदी गांव का रहता ह. पत्नी का आरोप है कि पति शराब पीकर अक्सर मारपीट करता था. दो-तीन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद पत्नी मायके चली गई, मुकेश ने उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं मानी. पत्नी ने बताया कि पति मुकेश मजदूरी करता है.

नशे की हालत में हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा

पत्नी के नहीं मानने पर मुकेश सोमवार शाम करीब 5 बजे नशे की हालत में हाइटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया. ग्रामीणों ने आवाज लगाकर उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन वह नहीं माना. वह टावर के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा. उसने ऊपर बैठक शर्त रखी कि पत्नी जब तक वापस नहीं आती है, वह नीचे नहीं आएगा. नहीं तो करंट वाला तार छूकर अपनी जा दे देगा.

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पुलिस ने नीचे से लगाया फोन

ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर थाना प्रभारी नवीन पटेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची. लेकिन टावर की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण मुकेश की आवाज ऊपर नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए पुलिस ने मोबाइल पर उससे संपर्क किया. शुरुआत में वह बात करने को तैयार नहीं था. फिर पुलिस ने भीड़ को हटाया और मुकेश से बात की. उसने कहा कि वह पत्नी के घर आने पर ही नीचे उतरेगा, इसके बाद पुलिस ने मुकेश की पत्नी से बात की.

पत्नी ने किया वादा, नीचे उतरा मुकेश

पत्नी ने विवाद न करने की शर्त पर घर वापस लौटने की हामी भर दी. इसके बाद पुलिस ने मुकेश को समझाया. फिर वह टावर से नीचे उतर आया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, मुकेश की सांसें फूल गई थीं. उसे पानी पिलाया गया जिससे उसे कुछ राहत मिली. फिलहाल मुकेश की स्थिति सामान्य है. थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि युवक पत्नी के मायके जाने से टावर पर चढ़ गया था, समझाइश के बाद नीचे उतर गया.

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