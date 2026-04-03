दीये तले अंधेरा: छत्तीसगढ़ के 'पावर हब' कोरबा के इस गांव में न बिजली है न सड़क, कई किमी दूर से पानी ढोने को मजबूर ग्रामीण

Korba Power Hub: छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा जिले के ग्राम पंचायत नकिया के आश्रित गांव बिमलता में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. यही नहीं गर्मी के दिनों में प्यास बुझाने के लिए गांव के लोगों को दो ढाई किमी दूर नदी से पानी ढोना पड़ता है.
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Korba Power Hub: कोरबा जिला छत्तीसगढ़ का पावर हब है, बावजूद जिले के ग्राम पंचायत नकिया के आश्रित ग्राम बिमलता के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. आजादी के 79 साल होने को आ गए लेकिन इस गांव में आज भी सड़क और बिजली का अभाव है. घरों में सोलर लाइट तो लगा दिए गए हैं पर वह नाकाफी है. तेज हवा चलते ही सोलर प्लेट या तो उड़ जाते है या टूट जाते हैं. ऐसे में आदिवासी परिवार ढ़िबरी और कंडील के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर हैं. गांव में अभी तक पक्की सड़क भी नहीं बनाई गई है. आज भी गांव वाले गड्डे युक्त सड़क से आना जाना करते हैं.
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्रों के कई गांवों के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, पक्की सड़क, बिजली और पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं. इन्ही गांवों में कोरबा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत नकिया का आश्रित ग्राम बिमलता है. कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 75 किमी दूर इस वनांचल गांव में उजाले के लिए न तो आज तक बिजली पहुंच पाई और ना ही आवागमन के लिए सुगम सड़क. कहने को तो आज डिजिटल युग चल रहा है. लेकिन 400 के करीब आबादी वाले ग्राम बिमलता के लोग आज भी आदिमानव युग में जी रहे हैं.
26 साल बाद भी अंधेरे में कोरबा के यह गांव
छत्तीसगढ़ निर्माण के 26 साल बीतने के बाद भी बिमलता के ग्रामीण आज भी ढिबरी युग में जी रहे हैं. गांव में बिजली का एक अदद पोल तक नहीं दिखता है. ग्रामीण मोबाइल और टॉर्च सोलर से या दूसरे गांव जाकर चार्ज करते हैं. पढ़ाई करने वाले स्कूली बच्चे सोलर से बैटरी चार्ज कर एलएडी टॉर्च लाइट जला कर पढ़ते हैं. स्कूली बच्चों को शिक्षा भी अच्छे से नहीं मिल पाता है. बात सड़क की करें तो गांव तक पहुंचने के लिए पगडंडीनुमा रास्ते में बड़े-बड़े पत्थर और गड्ढे हैं. बड़ी मुश्किल से दोपहिया वाहन गांव तक पहुंच पाते हैं. सड़क नहीं होने का दंश ग्रामीणों को इस कदर झेलना पड़ता है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्या के वक्त मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो खासकर प्रसूति के समय प्रसूता को अस्पताल पहुंचाने का तब मरीज या प्रसूता को खाट पर लाद कर करीब 2 किमी दूर मुख्य सड़क पर खड़े एम्बुलेंस तक ले जाना ही अंतिम विकल्प है. कभी कभी तो बीमार को अस्पताल तक पहुंचाने में उसके प्राण पखेरु अधर में लटके रहते हैं.
2-3 किमी दूर से पानी ढोने को मजबूर ग्रामीण
यही नहीं गर्मी के दिनों में प्यास बुझाने के लिए गांव के लोगों को दो ढाई किमी दूर नदी से पानी ढोना पड़ता है. पूर्व सरपंच की माने तो वे कई बार अपनी मांगों को कागजों में लिखकर सरकारी दफ्तर और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते रहे. लेकिन आज तक कागजों में लिखी गई मांग धरातल में नहीं उतर सकी है. पूर्व सरपंच ने अपना दर्द बयान करते कहा कि इतने प्रयास के बावजूद भी गांव में बिजली सड़क नहीं पहुंचने से ऐसा लगता है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं को देखने की उनकी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी. गांव की वर्तमान सरपंच और उनके पति ने बताया कि कुछ दिन पहले कलेक्टर कोरबा का काफिला गांव पहुंचा था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गांव में सड़क और बिजली पहुंचाई जाएगी लेकिन इतने दिनों बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है.
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