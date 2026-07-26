/कोरबा में आकाशीय बिजली बनी काल, धान रोपाई कर रहे तीन किसानों की मौत, परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

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छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक बेहद दुखद हादसा सामने आया है, जहां बिजली गिरने से तीन स्थानीय किसानों की मौत हो गई. यह दिल दहला देने वाली घटना कटघोरा पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले सलोरा गांव की है. बताया जा रहा है कि तीनों किसान अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे, इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज चमक के साथ बिजली सीधे उन पर गिरी. इस घटना से पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
आकाशीय बिजली गिरने से तीन किसानों की मौत
मृतकों की पहचान बहोरान पाटले, लक्ष्मी पाटले और श्याम जी साहू के तौर पर हुई है. इस दुखद घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे और जरूरी कार्रवाई शुरू की. बताया जा रहा है कि बिजली की चपेट में आते ही तीनों किसान बुरी तरह झुलस गए थे. आस-पास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत शोर मचाया और तीनों घायलों को इलाज के लिए कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों किसानों को मृत घोषित कर दिया.
सावधानी बरतने की अपील
मानसून के मौसम में लगातार हो रही बारिश के बीच बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं. प्रशासन ने किसानों और आम लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले खेतों, पेड़ों और ऊंचे इलाकों में जाने से बचें और मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें. यह घटना एक बार फिर बारिश के मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत को उजागर करती है.
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