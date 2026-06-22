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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में SECL की कुसमुंडा कोयला खदान में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. खदान के अंदर काम चल रहा था, तभी सुरक्षा नियमों में चूक या नियंत्रण खोने के कारण एक बड़ा डंपर ट्रक लगभग 150 फीट गहरी खाई में गिर गया. हादसे के समय गाड़ी में मौजूद ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद खदान में अफरा-तफरी मच गई. खबर मिलते ही SECL के कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया.
150 फीट गहरी खाई में गिरा डंपर, चालक की मौत
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब खदान के अंदर मिट्टी उतारी जा रही थी. डंपर का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह 150 फीट नीचे जा गिरा. गिरने के बाद गाड़ी बुरी तरह पलट गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. ऑपरेटर सत्यनारायण को गंभीर चोटें आईं. घायल चालक को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल
इस हादसे के बाद खदान में सुरक्षा मानकों और सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई सवाल उठे हैं. स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का मानना है कि अगर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया गया होता, तो शायद यह हादसा टल सकता था. अभी इस बात की जांच की जा रही है कि डंपर कैसे बेकाबू हुआ और गहरी खाई में जा गिरा. इस घटना ने खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.
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