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अश्लील वीडियो भेजा है...आपके नाम से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, अफसर बताकर डॉक्टर को किया डिजिटल अरेस्ट, जानें कैसे टली 40 लाख की ठगी

छत्तीसगढ़ के कोरबा में साइबर ठगों ने खुद को क्राइम ब्रांच का आधिकारी बताकर एक आयुर्वेद डॉक्टर को तीन दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा. गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे 40 लाख रुपए RTGS कराने का दबाव बनाया गया.

Written ByNEELAM DAS PADWAREdited By:Pooja
Published: Jul 14, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:47 AM IST
अश्लील वीडियो भेजा है...आपके नाम से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, अफसर बताकर डॉक्टर को किया डिजिटल अरेस्ट, जानें कैसे टली 40 लाख की ठगी

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NEELAM DAS PADWAR

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नीलम दास, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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