/अश्लील वीडियो भेजा है...आपके नाम से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, अफसर बताकर डॉक्टर को किया डिजिटल अरेस्ट, जानें कैसे टली 40 लाख की ठगी

घटनाक्रम के अनुसार 10 जुलाई को दोपहर 3 बजे पेशे से आयुर्वेद डॉक्टर गौतम प्रसाद नेताम के पास एक अनजान नंबर से एक महिला का फोन आया, जिन्होंने डॉक्टर नेताम से कहा की आपके आधार नंबर से दो सिम इशू है और दूसरे सिम के नंबर से आप या आपके सिम के धारक द्वारा दूसरे लोगों से अश्लील बाते कर अश्लील वीडियो कंटेंट भेजा गया है. इसके खिलाफ आपके नाम से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. इतना कहकर महिला ने एक पुरुष को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर पीड़ित डॉक्टर की बात कराई, जिन्होंने वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर नेताम को डराया और मनी लांड्रिंग केस में फंसे नरेश गोयल की गिरफ्तारी का फोटो दिखाते हुए डॉक्टर और उसकी पत्नी पर बिना परमिशन के कहीं आने जाने पर पाबंदी लगाते हुए तीन दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा. इस दौरान लगातार डॉक्टर को जेल जाने की धमकी दिया जाते रहा. डॉक्टर पति के जेल जाने की बातें सुन सुनकर पीड़ित डॉक्टर की पत्नी जो स्वयं रिटायर्ड प्रिंसिपल है वह बीमार पड़ गई.