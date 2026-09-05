ट्रक की सवारी कर कोरबा पहुंचा दुर्लभ 'फ्लाइंग स्नेक', बिना पंख हवा में करता है ग्लाइड, सांप को देख उड़े लोगों के होश

सूचना मिलते ही RCRS के अध्यक्ष अविनाश यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां सांप की पहचान फ्लाइंग स्नेक, यानी उड़न सर्प के रूप में हुई. रेस्क्यू टीम ने देखा कि सांप ट्रक के पीछे लगे हाइड्रोलिक मशीन के पास बैठा हुआ है. जगह बेहद संवेदनशील थी, क्योंकि जरा सी चूक होने पर सांप ट्रक के किसी दूसरे हिस्से में घुस सकता था और अगर सांप मशीनरी के अंदर चला जाता, तो उसे तलाशना मुश्किल हो जाता. इतना ही नहीं, मशीन चालू होने की स्थिति में उसके घायल होने या दबने का भी खतरा था. कोरबा में इस दुर्लभ सांप के मिलने की खुशी लेकिन रेस्क्यू में आ सकने वाले संभावित अडचनों की मिश्रित जानकारी तत्काल कोरबाडफो को दी गई। जिनके निर्देश पर RCRS टीम ने बेहद सावधानी और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने इस खूबसूरत सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. रेस्क्यू के बाद सांप को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया.