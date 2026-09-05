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ट्रक की सवारी कर कोरबा पहुंचा दुर्लभ 'फ्लाइंग स्नेक', बिना पंख हवा में करता है ग्लाइड, सांप को देख उड़े लोगों के होश

कोरबा में एक दुर्लभ और रंग-बिरंगे फ्लाइंग स्नेक को देख हर कोई हैरान रह गया. यह सांप धरमजयगढ़ से चलते ट्रक पर चढ़कर कोरबा पहुंच गया था. टीपी नगर ट्रक स्टैंड में नजर आने के बाद ड्राइवर ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

Written ByNEELAM DAS PADWAREdited ByPooja
Published: Sep 05, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:51 PM IST
ट्रक की सवारी कर कोरबा पहुंचा दुर्लभ 'फ्लाइंग स्नेक', बिना पंख हवा में करता है ग्लाइड, सांप को देख उड़े लोगों के होश

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NEELAM DAS PADWAR

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नीलम दास, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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