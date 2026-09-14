/जादू-टोने के शक में ताऊ का सिर धड़ से किया अलग, दादी के उकसाने पर पोते ने वारदात को दिया अंजाम, कोरबा में दिलदहला देने वाली वारदात

दोनों आरोपी गिरफ्तार

हत्या की सूचना मिलते ही कोरबी पुलिस चौकी प्रभारी सुरेश जोगी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई और कुछ ही घंटों में आरोपी दुर्गेश सिंह को दबोच लिया. पूछताछ के बाद हत्या के मामले में उसकी दादी ईतवरिया बाई को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया