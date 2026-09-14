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जादू-टोने के शक में ताऊ का सिर धड़ से किया अलग, दादी के उकसाने पर पोते ने वारदात को दिया अंजाम, कोरबा में दिलदहला देने वाली वारदात

कोरबा के सरहदी इलाके में जादू-टोने के शक में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोप है कि दादी के उकसाने पर नाती ने अपने रिश्ते के ताऊ गुलाब सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिसे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Written ByNEELAM DAS PADWAREdited ByPooja
Published: Sep 14, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:13 PM IST
जादू-टोने के शक में ताऊ का सिर धड़ से किया अलग, दादी के उकसाने पर पोते ने वारदात को दिया अंजाम, कोरबा में दिलदहला देने वाली वारदात

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NEELAM DAS PADWAR

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नीलम दास, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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