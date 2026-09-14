/जादू-टोने के शक में ताऊ का सिर धड़ से किया अलग, दादी के उकसाने पर पोते ने वारदात को दिया अंजाम, कोरबा में दिलदहला देने वाली वारदात

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कोरबा जिले के सरहदी इलाके से सामने आई एक खौफनाक वारदात ने पूरे गांव को दहला दिया है. परिवार में बीमारी क्या आई, एक महिला के मन में पड़ोसी पर जादू-टोना करने का शक बैठ गया और यही शक देखते ही देखते खूनी साजिश में बदल गया. आरोप है कि दादी के उकसाने पर नाती ने अपने ही रिश्ते के ताऊ गुलाब सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर जब ताऊ का बेटा बीच-बचाव के लिए पहुंचा, तो आरोपी ने दोबारा हमला किया और गुलाब सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया.
वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया. हत्या के लिए उकसाने के आरोप में दादी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामला कोरबा जिले के कोरबी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पनगवां की हैं, जहां शनिवार की शाम एक मामूली कहासुनी ने ऐसा खूनी रूप ले लिया कि पूरा गांव दहल उठा. गांव में रहने वाली 65 वर्षीय ईतवरिया बाई के परिवार में अक्सर कोई न कोई बीमार रहता था. आरोप है कि इसी वजह से ईतवरिया बाई को पड़ोस में रहने वाले अपने रिश्तेदार भतीजे गुलाब सिंह कुरूम पर जादू-टोना करने का शक था.
भतीजे ने ताऊ पर किया हमला
इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच अक्सर विवाद और कहासुनी होती रहती थी. शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे गुलाब सिंह किसी काम से ईतवरिया बाई के घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान दोनों के बीच फिर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि ईतवरिया बाई ने गुलाब सिंह पर जादू-टोना करने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और अपने 28 वर्षीय नाती दुर्गेश सिंह को उसे मारने के लिए उकसाने लगी. दादी के कथित उकसावे के बाद दुर्गेश ने घास काटने के काम आने वाले धारदार हथियार से गुलाब सिंह पर हमला कर दिया.
गुलाब सिंह की मौके पर हुई मौत
हमले में घायल गुलाब सिंह की चीख-पुकार सुनकर उसका बेटा बीरबल कुरूम मौके पर पहुंचा और पिता को बचाने की कोशिश करने लगा. लेकिन बीरबल को आते देख दुर्गेश ने दोबारा धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमला इतना जोरदार था कि गुलाब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और देखते ही देखते हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए.
दोनों आरोपी गिरफ्तार
हत्या की सूचना मिलते ही कोरबी पुलिस चौकी प्रभारी सुरेश जोगी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई और कुछ ही घंटों में आरोपी दुर्गेश सिंह को दबोच लिया. पूछताछ के बाद हत्या के मामले में उसकी दादी ईतवरिया बाई को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया
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