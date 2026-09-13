'आज जेल होई, कल बेल होई...', गाने पर थाने में महिला ने बनाई रील, फिर हाथ जोड़कर बोली-मेरा वीडियो वायरल मत करो

राज्य चुनें
कोरबा में एक महिला को इंस्टाग्राम रील बनाने का शौक, वायरल होने की चाह और लाइक्स-कमेंट्स की ऐसी सनक चढ़ी की वो ये तक भूल भूल गई कि वो कहां रील बना रही है. जिस थाने में कानून का राज चलता है, उस थाना परिसर को उसने रील का सेट बना डाला और 'आज जेल होई, कल बेल होई, फिर से...' गाने पर थाना परिसर में बैक टू बैक रील बनाई और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी. रील वायरल हुई तो कमेंट्स की बाढ़ आ गई जब मामला पुलिस तक पहुंचा, तो लाइक्स और व्यूज का सरा नशा उतर गया. पुलिस ने महिला के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर महिला को अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांगनी पड़ी.
मामला कोरबा की कोतवाली थाना परिसर का है. बताया जा रहा है कि करीब सप्ताह भर पहले महिला किसी प्रकरण के सिलसिले में कोतवाली पहुंची थी. इसी दौरान उसने थाना परिसर में फिल्मी गाने 'आज जेल होई, कल बेल होई' पर बैक टू बैक वीडियो बनाए. उस वक्त शायद महिला को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कुछ सेकंड की ये रील आगे चलकर उसके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी. शुक्रवार की शाम महिला ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया. देखते ही देखते वीडियो वायरल होने लगा. फिर शुरू हुआ कमेंट्स का सिलसिला.
रील पर लोगों ने उठाए सवाल
किसी ने इसे पुलिस और कानून व्यवस्था से जोड़कर सवाल उठाए, तो किसी ने थाना परिसर में रील बनाने को लेकर आपत्ति जताई. कमैंट्स में लोगों का कहना था कि, 'जिस थाना परिसर में लोगों की शिकायतें दर्ज होती हैं, जहां कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होती है, उसी जगह को रील बनाने के लिए इस्तेमाल करना आखिर कितना उचित है?' वायरल वीडियो की चर्चा पुलिस तक भी पहुंची. मामले को कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने गंभीरता से लिया. पुलिस ने महिला के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की.
महिला ने मांगी माफी
इसके बाद महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात कहते हुए माफी मांगी. दरअसल ये सिर्फ एक महिला की रील की कहानी नहीं है, ये उस रील कल्चर की तस्वीर है, जहां कुछ सेकंड का वीडियो बनाने के लिए लोग कभी-कभी जगह, परिस्थिति और उसकी गंभीरता तक भूल जाते हैं. वायरल होने की चाह में बनाई गई रील कुछ पल के लिए भले ही व्यूज और कमेंट्स दिला दे, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि कैमरा बंद होने के बाद उस रील का असर आपकी असली जिंदगी पर क्या पड़ेगा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट