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'आज जेल होई, कल बेल होई...', गाने पर थाने में महिला ने बनाई रील, फिर हाथ जोड़कर बोली-मेरा वीडियो वायरल मत करो

कोरबा में कोतवाली थाना परिसर के सामने भोजपूरी गाने पर डांस करते हुए रील बनाना महिला को भारी पड़ गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की.

Written ByNEELAM DAS PADWAREdited ByPooja
Published: Sep 13, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:01 PM IST
'आज जेल होई, कल बेल होई...', गाने पर थाने में महिला ने बनाई रील, फिर हाथ जोड़कर बोली-मेरा वीडियो वायरल मत करो

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NEELAM DAS PADWAR

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नीलम दास, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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