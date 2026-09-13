'आज जेल होई, कल बेल होई...', गाने पर थाने में महिला ने बनाई रील, फिर हाथ जोड़कर बोली-मेरा वीडियो वायरल मत करो

कोरबा में एक महिला को इंस्टाग्राम रील बनाने का शौक, वायरल होने की चाह और लाइक्स-कमेंट्स की ऐसी सनक चढ़ी की वो ये तक भूल भूल गई कि वो कहां रील बना रही है. जिस थाने में कानून का राज चलता है, उस थाना परिसर को उसने रील का सेट बना डाला और 'आज जेल होई, कल बेल होई, फिर से...' गाने पर थाना परिसर में बैक टू बैक रील बनाई और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी. रील वायरल हुई तो कमेंट्स की बाढ़ आ गई जब मामला पुलिस तक पहुंचा, तो लाइक्स और व्यूज का सरा नशा उतर गया. पुलिस ने महिला के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर महिला को अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांगनी पड़ी.