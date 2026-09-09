Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /कोरबा
  • /रील देखते-देखते गया नेटवर्क, गुस्से में महिला ने पटककर तोड़ा फोन, फिर दे दी जान; एक्सपर्ट ने बताई मोबाइल लत की सच्चाई

रील देखते-देखते गया नेटवर्क, गुस्से में महिला ने पटककर तोड़ा फोन, फिर दे दी जान; एक्सपर्ट ने बताई मोबाइल लत की सच्चाई

Chhattisgarh News: कोरबा जिले के केराकछार गांव में 52 साल की मंगलो बाई की मौत रील्स देखने की लत के कारण हो गई. शनिवार को जब वह खाना खा रही थीं, तो नेटवर्क कनेक्शन कटने की वजह से वीडियो चलना बंद हो गया. गुस्से में आकर महिला ने कीटनाशक पी लिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 09, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:02 AM IST
रील देखते-देखते गया नेटवर्क, गुस्से में महिला ने पटककर तोड़ा फोन, फिर दे दी जान; एक्सपर्ट ने बताई मोबाइल लत की सच्चाई
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुबई में MP को मिली बंपर डील: हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, बरसेंगी नौकरियां!
2
3
4
5