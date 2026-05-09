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48 घंटे में बदला फैसला, ज्वाइनिंग से पहले ही हुआ ट्रांसफर, अब इस लेडी अफसर को मिली कोरिया जिले की कमान

Ias Transfer Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 मई के प्रशासनिक तबादला आदेश में संशोधन करते हुए नई जिम्मेदारियां तय की हैं. पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव और आईएएस रोक्तिमा यादव को कोरिया जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 09, 2026, 12:54 PM IST
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48 घंटे में बदला फैसला, ज्वाइनिंग से पहले ही हुआ ट्रांसफर, अब इस लेडी अफसर को मिली कोरिया जिले की कमान

Ias Transfer Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 मई को जारी किए गए प्रशासनिक तबादला आदेश में संशोधन करते हुए कुछ जिम्मेदारियों में बदलाव किया है. नए आदेश के तहत शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं. वरिष्ठ अधिकारी पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव बनाया गया है, जबकि 2016 बैच की आईएएस अधिकारी रोक्तिमा यादव को कोरिया जिले की नई कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बता दें कि, 6 मई 2026 को जारी एक प्रशासनिक आदेश में पुष्पा साहू को कोरिया जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया था. हालांकि सरकार ने बाद में उस आदेश में संशोधन किया और उन्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी. इसके बाद रोक्तिमा यादव को कोरिया जिले के कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है.

पुष्पा साहू को बनाया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव
सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है. पुष्पा साहू व्यापक प्रशासनिक अनुभव वाली अधिकारी मानी जाती हैं. अब उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे बोर्ड परीक्षाओं, मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षा परिणामों और समग्र शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न प्रमुख कार्यों की देखरेख करेंगी. आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों और शैक्षिक ढांचे के भीतर सुधारों को लागू करने के संबंध में उनकी भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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रोक्तिमा यादव संभालेंकी कोरिया की जिम्मेदारी 
रोक्तिमा यादव कोरिया जिले की नई कलेक्टर के तौर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का कार्यभार संभालेंगी. राज्य सरकार के इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि निकट भविष्य में सरकारी स्तर पर और भी प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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