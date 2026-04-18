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कोरिया में 27 नई सड़कों का शिलान्यास, कई गांवों को मिलेगा पक्का रास्ता, 113 करोड़ रुपए से होगा विकास

Korea News-कोरिया में 27 नई सड़कों का शिलान्यास किया गया है. इन सड़कों की कुल लंबाई 131.84 किलोमीटर है, जिन्हें 113 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा. कई दूरस्थ गावों को पक्का रास्ता मिलेगा.

 

Edited By:  Harsh Katare|Reported By: Sarwar Ali|Last Updated: Apr 18, 2026, 12:55 PM IST
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कोरिया में 27 नई सड़कों का शिलान्यास, कई गांवों को मिलेगा पक्का रास्ता, 113 करोड़ रुपए से होगा विकास

27 New Roads Will Built-छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ग्रामीम कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए 27 नई सड़कों का शिलान्यास किया गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को जशपुर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-4) के तहत प्रदेशभर में सड़कों का निर्माण कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ, भूमिपूजन और शिलान्यास किया. लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इन सड़कों का निर्माण होगा, जिससे पगडंडियों और कच्चे रास्तों से लोगों को मुक्ति मिलेगा. यह पहल कोरिया जिले में बेहतर परिवहन और विकास की गति को तेज करेगी. 

113 करोड़ की लागत से होगा निर्माण
योजना के तहत कोरिया जिले में कुल 27 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गई. इन सड़कों की कुल लंबाई 131.84 किलोमीटर है. सड़कों की कुल लागत 113 करोड़ रुपए हैं. शुक्रवार को जिला पंचायत के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इन कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया है. 

बैकुंठपुर विकासखंड में बनेगी इतनी सड़कें
बैकुंठपुर विकासखंड में 17 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 74.70 किलोमीटर है. वहीं इन सड़कों की कुल लागत 65 करोड़ 49 लाख 36 हजार रुपए है. वहीं सोनहत क्षेत्र में 10 सड़कों का निर्माण होगा, जिसकी लंबाई 57.14 किलोमीटर है. इनकी लागत 47 करोड़ 59 लाख 77 हजार रुपए निर्धारित है. 

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ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगी पक्की सड़क
इन सड़कों के निर्माम से जिले के दूरस्थ और दुर्गम गांवों में रहने वाले हजारों ग्रामीणों को पक्की सड़कों की सुविधा मिलेगी. अब तक पगडंडियों पर निर्भर रहने वाले ग्रामीणों को आवागमन में आसानी होगी, जिससे समय की बचत होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुंच बेहतर होगी. इसके साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि योजना के तहत प्रदेशभर में 774 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 2427 किलोमीटर और लागत 2225 करोड़ रुपए है.

यह भी पढ़ें-रशियन गर्ल की मजबूरी का उठाया फायदा, लोकल इन्फ्लुएंसर ने की आपत्तिजनक हरकत, बनाई रील

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