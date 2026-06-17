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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत इलाके के नौगई गांव में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां वरिष्ठ भाजपा नेता और व्यवसायी भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की उनकी ही फॉर्च्यूनर कार में जलकर मौत हो गई. आग इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई और शव बुरी तरह झुलस गया. इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे तीन अन्य लोगों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.
कार में जलकर बीजेपी नेता की मौत
बताया जा रहा है कि मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात करीब 12 बजे कार में भीषण आग लग गई. जबकि कार पूरी तरह खाक हो गई है, घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक भरत सिंह की मौत हो चुकी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा घटनास्थल पहुंचे, अधिकारियों को निष्पक्ष व गहन जांच के निर्देश दिए और फोरेंसिक विशेषज्ञों टीम मौके पर पहुंच गई है.
पुलिस हर एंगल से कर रही जांच
इस घटना में नागेंद्र सिंह बुरी तरह झुलस गए हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक, दो और लोग भी घायल हुए हैं. पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. हालांकि आग लगने की वजह के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान
इस दुखद घटना पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि इस घटना पर बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपराध को बढ़ावा दिया है और अब इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है.
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