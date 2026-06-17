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छत्तीसगढ़ में कार के अंदर जिंदा जलकर BJP नेता की मौत, तीन अन्य बुरी तरह झुलसे, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

Korea News: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भाजपा के पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की अपनी कार में जलकर मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक भरत सिंह की मौत हो चुकी थी.

Written BySarwar AliEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 17, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:35 AM IST
छत्तीसगढ़ में कार के अंदर जिंदा जलकर BJP नेता की मौत, तीन अन्य बुरी तरह झुलसे, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

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