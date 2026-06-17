कार में जलकर बीजेपी नेता की मौत

बताया जा रहा है कि मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात करीब 12 बजे कार में भीषण आग लग गई. जबकि कार पूरी तरह खाक हो गई है, घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक भरत सिंह की मौत हो चुकी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा घटनास्थल पहुंचे, अधिकारियों को निष्पक्ष व गहन जांच के निर्देश दिए और फोरेंसिक विशेषज्ञों टीम मौके पर पहुंच गई है.